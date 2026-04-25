У Києві помітили "гори". Яскрава оптична ілюзія здивувала городян
Несподіваний ефект здивував користувачів мережі
У Києві помітили незвичайне явище — на горизонті "з’явилися" гори. Неймовірний вид відкрився на одній із вулиць столиці, а гірський краєвид показався між будинками.
Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі Threads. Загадкові кадри викликали захоплення та стали темою для обговорення та жартів у коментарях.
Однак у цьому випадку йдеться не про справжні гори, а про оптичну ілюзію. Далекі хмари у небі та особливості рельєфу створили над лінією горизонту враження справжніх гірських вершин. Глибину кадру посилює водночас і пряма вулиця і буквально "підтягує" зображення на задньому плані ближче до спостерігача.
Як зазначає автор поста, помітити таку красу йому вдалося на Подолі.
У коментарях під постом українці діляться своїми схожими фотографіями "гір", які їм вдалося зафіксувати у Києві чи Київській області.
Багато хто зазначає, що Києву "пасують гори".
При цьому в коментарях не забувають і пожартувати:
- "Це Оболонський хребет"
- "Земля плоска, погода ясна, тому бачите Еверест"
