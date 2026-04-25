У Києві помітили "гори". Яскрава оптична ілюзія здивувала городян

Несподіваний ефект здивував користувачів мережі

У Києві помітили незвичайне явище — на горизонті "з’явилися" гори. Неймовірний вид відкрився на одній із вулиць столиці, а гірський краєвид показався між будинками.

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі Threads. Загадкові кадри викликали захоплення та стали темою для обговорення та жартів у коментарях.

Однак у цьому випадку йдеться не про справжні гори, а про оптичну ілюзію. Далекі хмари у небі та особливості рельєфу створили над лінією горизонту враження справжніх гірських вершин. Глибину кадру посилює водночас і пряма вулиця і буквально "підтягує" зображення на задньому плані ближче до спостерігача.

Як зазначає автор поста, помітити таку красу йому вдалося на Подолі.

У коментарях під постом українці діляться своїми схожими фотографіями "гір", які їм вдалося зафіксувати у Києві чи Київській області.

Фото хмар у вигляді гір. Джерело: Threads

Багато хто зазначає, що Києву "пасують гори".

При цьому в коментарях не забувають і пожартувати:

"Це Оболонський хребет"

"Земля плоска, погода ясна, тому бачите Еверест"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві є "зловісна" гора, про яку мало хто знає.