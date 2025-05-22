Український актор побив світовий рекорд у небезпечному виді спорту

Віковий спортсмен виконав норматив Майстра спорту України міжнародного класу

Український актор, модель 60+ Євген Муравйов встановив світовий рекорд у категорії "Мастерс" у фрідайвінгу, пропливши під водою в біластах 165 м. Попереднє досягнення належало італійцеві Франческо Франческінісу, який у 2024 році проплив 164,5 м.

Про це повідомляє Федерація підводного спорту та підводної діяльності України. Рекорд підкорився українцю на чемпіонаті світу з фрідайвінгу в Афінах (Греція).

Євген побив світовий рекорд у категорії спортсменів 60-69 років у біластах – 165 м. В останні два дні змагань він може побити ще 2 рекорди – у статичній затримці та в моноласті.

"Є новини з Чемпіонату світу з фрідайвінгу, який розпочався в Афінах!

Євген Муравйов, виступаючи в категорії "сеньйори" виконав норматив Майстра спорту України міжнародного класу та встановив Світовий рекорд у категорії "Мастерс"!

Федерація підводного спорту та підводної діяльності України вітає спортсмена і тренерів з гарним початком!" — йдеться в повідомленні.

Евгений Муравьев

Нагадаємо, українка Катерина Садурська продовжує бити власні рекорди у фрідайвінгу. У жовтні 2024 року спортсменка пірнула без ласт на глибину 80 метрів, а вже через місяць вона покращила це досягнення на 2 м.