Ефект миттєвий: секретний трюк із сірником, який рятує від неприємного запаху в туалеті
Цей метод використовували ще наші бабусі
Неприємний запах у туалеті можна швидко прибрати звичайним сірником. Цей простий та швидкий спосіб може вирішити поширену проблему під час користування туалетом.
Про ефективний та натуральний спосіб швидко позбутися неприємного запаху у туалеті розповідає французький портал Sante+. Необхідно просто підпалити сірник, потримати скільки можливо, а потім кинути в унітаз.
Чому запалювання сірника усуває неприємний запах
Під час запалювання сірника виділяються сірчисті сполуки, які нейтралізують неприємний запах. Цей спосіб не лише безпечний, але й не потребує значних витрат, адже сірники коштують копійки.
Як зробити повітря у туалеті чистішим за допомогою сірників, не запалюючи їх
Є ще один лайфхак із сірниками в туалеті. Пачку сірників рекомендують розмістити у непомітному місці за унітазом. Самі по собі сірники не "очищають" повітря, але можуть покращити мікроклімат у невеликому просторі. Річ у тім, що дерев’яна основа добре вбирає вологу, а головки сірників з сірки містять речовини, що виділяють легкий специфічний запах.
Як пачка сірників у маленькому приміщенні покращує запах:
- частково поглинає зайву вологу;
- зменшує відчуття затхлості;
- допомагає уникнути накопичення різких запахів.
