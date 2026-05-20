Ефект миттєвий: секретний трюк із сірником, який рятує від неприємного запаху в туалеті

Цей метод використовували ще наші бабусі

Неприємний запах у туалеті можна швидко прибрати звичайним сірником. Цей простий та швидкий спосіб може вирішити поширену проблему під час користування туалетом.

Про ефективний та натуральний спосіб швидко позбутися неприємного запаху у туалеті розповідає французький портал Sante+. Необхідно просто підпалити сірник, потримати скільки можливо, а потім кинути в унітаз.

Чому запалювання сірника усуває неприємний запах

Під час запалювання сірника виділяються сірчисті сполуки, які нейтралізують неприємний запах. Цей спосіб не лише безпечний, але й не потребує значних витрат, адже сірники коштують копійки.

Як зробити повітря у туалеті чистішим за допомогою сірників, не запалюючи їх

Є ще один лайфхак із сірниками в туалеті. Пачку сірників рекомендують розмістити у непомітному місці за унітазом. Самі по собі сірники не "очищають" повітря, але можуть покращити мікроклімат у невеликому просторі. Річ у тім, що дерев’яна основа добре вбирає вологу, а головки сірників з сірки містять речовини, що виділяють легкий специфічний запах.

Як пачка сірників у маленькому приміщенні покращує запах:

частково поглинає зайву вологу;

зменшує відчуття затхлості;

допомагає уникнути накопичення різких запахів.

