Щуки в Україні стає менше: іхтіолог пояснила одразу кілька причин

Фахівець радить під час риболовлі випускати таких риб

В українських водоймах спостерігають зменшення чисельності щуки. Зараз зменшується кількість навіть аборигенних видів риб, до яких належить і щука.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувач відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь. За її словами, навіть такі масові види риб для України, як щука та окунь, зараз трохи знижують чисельність.

"Особливо на півдні України. Мої колеги говорили, що в місті Дніпро, американський вид — сонячний окунь звичайний — витіснив нашого окуня європейського звичайного Perca fluviatilis", — каже науковиця.

Європейського окуня стало мало, а американського "переселенця", — сонячного окуня Lepomis gibbosus, навпаки, багато. Можливо це через певну конкуренцію, чи пряме виїдання одного виду іншим. Також в деяких місцях, за розповідями місцевих жителів, поменшало щуки.

"Крім того, і окунь і щука залежать від наших весняних паводків. Тому що вони одноразово нерестуючі, весною мусять віднереститися. А часом бувають такі весни, що води мало навіть весною", — пояснила іхтіолог.

Вона рекомендує відпускати дрібну щуку та окуня, якщо ті потрапляють на гачок рибалок та неухильно дотримуватись правил любительської риболовлі. Це дасть змогу зберегти популяцію наших аборигенних видів риб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рибалка у Кривому Розі упіймав величезну щуку. Рибина важила 8 кілограмів 100 грамів.