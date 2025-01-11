Б’ються до останнього. Що означає шеврон Третьої штурмової і як він утворився (фото)

3 ОШБр створена на базі добровольчого загону ТрО "Азов"

Будь-який шеврон на формі військового має особливе значення. Не виключенням стала і 3-тя окрема штурмова бригада (3 ОШБр), яку було сформовано під час повномасштабного вторгнення Росії.

"Телеграф" розповість, чому шеврон Третьої штурмової має три смужки і що вони означають. Зауважимо, що 3 ОШБр створили на базі добровольчого загону територіальної оборони "Азов".

Наразі існує кілька основних видів шевронів Третьої штурмової бригади. Проте під час формування загону ТрО "АЗОВ-Київ" він не мав окремої символіки.

У травні 2022 року після реформування в ССО "Азов" бійці підрозділу отримали власний нарукавний знак — три золоті мечі на синьому тлі. Їх обрали в пам'ять про монумент "Поле мечів", який було встановлено поряд з однією базою полку "Азов" для вшанування полеглих під час російсько-української війни.

Зліва на право: нарукавний знак ССО «Азов», «Ідея Nації», 3 ОШБр

Поступово бригади розширювались, а символіка змінювалась. Так нарукавним знаком 3-ї окремої штурмової бригади став стилізований символ "Ідея Nації" в штурмовому накресленні. Якщо до цього знаку придивитись, то видно, що на ньому зображена вертикально перекреслена буква "N".

Згодом з'явився і третій варіант шеврона, який представлений не трьома мечами, а трьома вертикальними смугами. Наразі офіційним шевроном саме Третьої штурмової є три смуги на синьому чи зеленому тлі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає шеврон легендарної 93-ї ОМБр.