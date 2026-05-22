Усик — Верхувен: де і коли безкоштовно дивитися бій

Чи можна подивитися супербій безкоштовно?

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться супербій Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). В Україні вечір боксу "Слава в Гізі" покажуть відразу на кількох платформах, щоправда, безплатно подивитися можна лише частину боїв. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Верхувен.

Що потрібно знати

Олександр захищає пояс WBC проти елітного кікбоксера

Офіційні транслятори поєдинку DAZN та "Київстар ТБ"

Безкоштовна трансляція бою Усик — Верхувен не планується

Бій Усик — Верхувен легально можна переглянути в Україні на сервісах DAZN та "Київстар ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Організатори покажуть безкоштовно лише кілька розігрівальних поєдинків шоу у Гізі. Вони будуть доступні для перегляду на YouTube-каналі DAZN з 18:00 до 20:00. Основні бої, включно з супербоєм Усик — Верхувен, покажуть на платній основі. Очікується, що головний бій вечора розпочнеться 24 травня о 00:48 за київським часом.

"Київстар ТБ" пропонує переглянути поєдинок у пакеті "Преміум HD" (від 99 до 200 грн за місяць). Власники номерів мобільного оператора "Київстар" можуть придбати перегляд шоу за підпискою "Плюс" за 50 грн/місяць.

Разовий перегляд вечора боксу Усик — Верхувен на платформі DAZN обійдеться в 913 грн.

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.