Усик — Верхувен: онлайн-трансляція церемонії зважування (відео)

Михайло Корнілов
Усик — Верхувен Новина оновлена 22 травня 2026, 12:14
Усик — Верхувен. Фото x.com/DAZNBoxing

Зважування учасників вечора боксу у Гізі

У п’ятницю, 22 травня, у Гізі (Єгипет) учасники шоу боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО) проведуть офіційну церемонію зважування. Бійці виступають у рамках суперважкої ваги, де немає лімітів.

Що потрібно знати

  • Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу
  • Олександр та Ріко зустрінуться на церемонії зважування
  • Боксери проведуть фінальну дуель поглядів

Пряма відеотрансляція події доступна на YouTube-каналі The Ring. Початок церемонії о 19:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція церемонії зважування Усик — Верхувен

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.

