Усик — Верхувен: онлайн-трансляція церемонії зважування (відео)
Зважування учасників вечора боксу у Гізі
У п’ятницю, 22 травня, у Гізі (Єгипет) учасники шоу боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО) проведуть офіційну церемонію зважування. Бійці виступають у рамках суперважкої ваги, де немає лімітів.
Що потрібно знати
- Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу
- Олександр та Ріко зустрінуться на церемонії зважування
- Боксери проведуть фінальну дуель поглядів
Пряма відеотрансляція події доступна на YouTube-каналі The Ring. Початок церемонії о 19:30 за київським часом.
Пряма відеотрансляція церемонії зважування Усик — Верхувен
На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.
Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі.
Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.