"Води по пояс". Як виглядає Київ після сильної зливи (відео)

Деякі машини винесло на узбіччя

У п'ятницю, 22 травня, Київ накрила сильна злива. Буквально за кілька хвилин деякі райони перетворились на канали Венеції, а подекуди сипав великий град.

Як повідомляють місцеві канали, на дорогах автівки не можуть їхати, їх буквально несе течією. Окрім того, в деяких районах води зібралось по пояс або дах легковушки. "Телеграф" зібрав найяскравіші кадри негоди.

"Столицю затопило, машини пливуть", — пишуть канали.

Як видно на відео, ситуація в Києві після зливи катастрофічна. Люди та транспорт не можуть нормально пересуватись. Чимало машин повиносило на узбіччя, а деякі частково перевернуло.

Також вирувала негода й в області. В Ірпені місцеві канали повідомляють, що блискава нібито вдарила у підстанцію біля будинку. Вже з'явились кадри задимлення, яке утворилось після цього.

"У мережі повідомляють про підтоплення в Ірпені, Вишневому, на Борщагівці та в інших локаціях району", — пишуть у мережі.

Водночас Софіївську Борщагівку та інші райони столиці засипало градом з перепелине яйце. Внаслідок негоди також фіксувались перебої з електропостачанням.

