Ви так ще не називали Володимира: як лагідно звертатися до чоловіка українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це ім'я означає як "той, хто володіє миром"
Ім’я Володимир є одним із найпоширеніших чоловічих імен в Україні з давнім історичним походженням. У спілкуванні воно має багато пестливих і розмовних форм українською, які можна використовувати у родинному та дружньому колі.
Серед варіантів звертання до Володимира можна почути 8 теплих та неформальних форм. Про них розповів "Телеграф" із посиланням на наставника з техніки мови Адама Діденка.
Експерт озвучив такі варіанти:
- Володимирко;
- Володась;
- Володик;
- Володичок;
- Володечка;
- Володенька;
- Вовасик;
- Вовуся.
Що означає це ім'я
Саме ім’я Володимир має давнє походження та складається з двох коренів, які пов’язують із поняттями "влада" та "мир", тому його значення часто тлумачать як "той, хто володіє миром" або "той, хто має велику силу". Первісно ім’я було язичницьким, однак з часом увійшло до християнської традиції.
Велику роль у його поширенні відіграв князь Київський Володимир Святославович, відомий як хреститель Русі, якого згодом канонізували як святого. Завдяки історичному значенню та сильній символіці ім’я й досі залишається популярним і широко вживаним в Україні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською можна звертатись до Артема.