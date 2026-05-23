Ви так ще не називали Володимира: як лагідно звертатися до чоловіка українською

Марина Бондаренко
Про ці варіанти багато хто не знає.

Це ім'я означає як "той, хто володіє миром"

Ім’я Володимир є одним із найпоширеніших чоловічих імен в Україні з давнім історичним походженням. У спілкуванні воно має багато пестливих і розмовних форм українською, які можна використовувати у родинному та дружньому колі.

Серед варіантів звертання до Володимира можна почути 8 теплих та неформальних форм. Про них розповів "Телеграф" із посиланням на наставника з техніки мови Адама Діденка.

Експерт озвучив такі варіанти:

  • Володимирко;
  • Володась;
  • Володик;
  • Володичок;
  • Володечка;
  • Володенька;
  • Вовасик;
  • Вовуся.

Що означає це ім'я

Саме ім’я Володимир має давнє походження та складається з двох коренів, які пов’язують із поняттями "влада" та "мир", тому його значення часто тлумачать як "той, хто володіє миром" або "той, хто має велику силу". Первісно ім’я було язичницьким, однак з часом увійшло до християнської традиції.

Велику роль у його поширенні відіграв князь Київський Володимир Святославович, відомий як хреститель Русі, якого згодом канонізували як святого. Завдяки історичному значенню та сильній символіці ім’я й досі залишається популярним і широко вживаним в Україні.

