Ви так ще не називали Володимира: як лагідно звертатися до чоловіка українською

Ім’я Володимир є одним із найпоширеніших чоловічих імен в Україні з давнім історичним походженням. У спілкуванні воно має багато пестливих і розмовних форм українською, які можна використовувати у родинному та дружньому колі.

Серед варіантів звертання до Володимира можна почути 8 теплих та неформальних форм. Про них розповів "Телеграф" із посиланням на наставника з техніки мови Адама Діденка.

Експерт озвучив такі варіанти:

Володимирко;

Володась;

Володик;

Володичок;

Володечка;

Володенька;

Вовасик;

Вовуся.

Що означає це ім'я

Саме ім’я Володимир має давнє походження та складається з двох коренів, які пов’язують із поняттями "влада" та "мир", тому його значення часто тлумачать як "той, хто володіє миром" або "той, хто має велику силу". Первісно ім’я було язичницьким, однак з часом увійшло до християнської традиції.

Велику роль у його поширенні відіграв князь Київський Володимир Святославович, відомий як хреститель Русі, якого згодом канонізували як святого. Завдяки історичному значенню та сильній символіці ім’я й досі залишається популярним і широко вживаним в Україні.

