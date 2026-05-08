Коли летять ракети та дрони: на всіх АЗС в Україні пропонують запровадити три режими роботи

Анастасія Мокрик
Як заправки повинні працювати під час тривоги. Фото Колаж "Телеграфу"

У таких ситуаціях швидкість ухвалення рішення вкрай важлива

Під час повітряних тривог, коли ворог атакує дронами чи ракетами, в Україні доцільно запровадити кілька режимів роботи на автозаправних станціях. Головне, щоб АЗС не перетворювалася на місце очікування у цей момент.

Про це "Телеграфу" розповів директор науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапєгін у бліц-інтерв’ю: "Заправки можуть закриватися та скоротити години роботи: чи варто запасатися пальним".

За його словами, можна ввести три режими роботи АЗС, які дозволять знизити ризики для персоналу та відвідувачів під час повітряних тривог, а також підвищити загальну безпеку об’єктів критичної інфраструктури.

  • Зелений режим – звичайна робота, але персонал знає маршрут до укриття, місця аварійного відключення та порядок дій.
  • Жовтий режим – повітряна тривога чи підвищена дронова загроза. Нові автомобілі не допускаються на територію, обслуговування поступово згортається, персонал готується перейти в укриття.
  • Червоний режим – повідомлення про дрони поблизу або пряму загрозу. Обслуговування припиняється, люди уникають колонок і газового модуля, персонал і відвідувачі переходять у безпечне місце.
3 режими роботи на АЗС. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Важливим, за словами Сапєгіна, є можливість керівника зміни зупинити роботу без очікування дозволу центрального офісу. У цих випадках швидкість ухвалення рішення вкрай важлива.

"Під час тривоги АЗС не повинна перетворюватися на місце очікування. Черга машин біля колонок або газового модуля — це додатковий ризик, оскільки при ударі збільшується кількість людей і транспорту в небезпечній зоні. Тому при загрозі важливо не накопичувати автомобілі на території станції", — зазначив співрозмовник.

Сергій Сапєгін. Фото: Facebook

Також він розповів, чи потрібно вимикати освітлення на АЗС уночі. Сапегін пояснює, що повністю вимикати освітлення небезпечно: це може призвести до ДТП, травм та помилок персоналу.

"Оптимальний підхід — мінімально необхідне безпечне освітлення без зайвого підсвічування критичних вузлів", — підсумував Сергій Сапєгін.

Що робити водієві під час тривоги на АЗС? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

