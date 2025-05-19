Чи можна відвідувати кладовища у свято Трійці. Чому краще обрати інший день

Великі християнські свята — це час, який має бути відведений для участі у богослужінні

Свято Святої Трійці у 2025 році християни відзначатимуть 8 червня. Воно є одним із 12 найбільших свят у церковному календарі.

Чи можна відвідувати кладовища у Трійцю

Трійця є великим святом для християн, в яке вшановують Пресвяту Трійцю: Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа. Як і в інші великі церковні свята, цього дня не варто відвідувати цвинтарі. Це краще зробити напередодні, у Батьківську суботу. Цього року вона припадає на 7 червня.

Чому священники не радять ходити на кладовища у Трійцю

Великі християнські свята — це час, який має бути відведений для участі у богослужінні. Заохочується відвідування храму та спільна молитва. Церковні свята — це дні радості та роздумів про духовні речі.

Тому для того, щоб вшанувати пам'ять померлих рідних та друзів краще обирати інші дні. Доречними будуть дні народження та смерті тих, хто вже залишив цей. Також традиційним днем для цього є Радониця (на дев'ятий день після Великодня).

Троїцька батьківська субота — традиції

Напередодні Трійці, у суботу, зранку в храмах проходить поминальна служба, після неї зазвичай йдуть на кладовища. Прибирають могили близьких, кладуть на них квіти та трави. Наші пращури вірили, що душа напередодні Трійці повертається в цей світ, тому прикрашали могили, щоб зустріти її. Проте головне — щира молитва за тих, хто вже залишив цей світ.

Якщо немає можливості бути присутнім на Богослужіння та відвідати могили близьких, молитися за їхні душі можна й вдома. Звернутися до Бога з проханням про своїх померлих близьких можна й своїми словами, головне, щоб вони йшли від серця.

Як розповідав "Телеграф", КиївПрайд знову обрав суперечливі дати для проведення фестивалю. Він хоче провести його 7 та 8 червня, у дні, на які припадає Троїцька батьківська субота та Трійця.