Коли в Україні відзначатимуть Трійцю у 2026 році: точна дата за новим церковним календарем

Трійця чи П’ятидесятниця — це одне з головних свят у християнстві, яке має дуже глибоке значення. Дата цього свята безпосередньо залежить від дати, коли відзначається Великдень, адже Трійця настає на 50-й день після Воскресіння Христового.

"Телеграф" розповідає, коли у 2026 році буде Великдень і, відповідно, Трійця за новим церковним календарем, на який перейшла Православна церква України з вересня 2023 року.

Коли буде Трійця у 2026 році?

Після переходу ПЦУ на новий церковний календар дати всіх свят змістилися на 13 днів. Однак це не стосується свят, які мають плаваючу дату, як, наприклад, Великдень і Трійця, яка від нього залежить.

Так, за новоюліанським календарем у 2026 році Великдень в Україні відзначатимуть 12 квітня, а Трійцю через 50 днів – 31 травня.

За старим (юліанським) стилем дати цих свят будуть 5 квітня та 24 травня відповідно.

Зазначимо, що свято Трійці символізує сходження Святого Духа на апостолів. Це здійснило пророцтво Христа про те, що Він пошле їм Утішителя, який наставить їх на всяку істину. Після цього апостоли отримали дар говорити різними мовами і нести у світ слово Боже.

