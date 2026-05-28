Секрети каси "АТБ": через яку звичну фразу покупців у співробітників здають нерви

Співробітники просять з повагою ставитися до їхньої роботи

Звички деяких покупців завдають "болю" співробітникам супермаркетів. Наприклад, у мережі "АТБ" існує позиція, яку регулярно просять на касі, попри те, що її вже давно не існує.

Про це розповіла касир одного із магазинів "АТБ" у соцмережі Threads. Вона розповіла, що ще до початку повномасштабної війни в супермаркетах мережі було 3 види пакетів: великий, середній і малий. Але зараз покупцеві можуть запропонувати лише 2 варіанти — великий (на 18 кг) і малий (на 12 кг).

"Ще є крихітний пакетик на 7 кг, зроблений з кукурудзяних качанів (його вам навряд чи запропонують, тому що він майже нічого не витримує)", — пояснила авторка допису.

Проте, попри зміни асортименту, покупці за старою звичкою постійно просять саме середній варіант.

"Я вже не витримую… Вас проходить людина з 300 повз одну касу (це якщо не маленьке "АТБ"), і кожному пояснити, що середнього пакета немає — це просто неможливо. Тому, будь ласка, поважайте касирів і працівників сфери обслуговування, а працівники сфери обслуговування своєю чергою поважливо ставитимуться до вас", — поділилася наболілим співробітниця мережі.

