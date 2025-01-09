Мають воювати, але …У Міністерстві єдності пояснили щодо повернення українців з-за кордону

І запропонували особливі умови для броні

Україна не планує примусово повертати своїх громадян з-за кордону. Це рішення приймає кожен українець особисто, без тиску держави.

Про це на пресконференції заявив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов.

"Рішення про повернення буде приймати особисто українець чи українка, які перебувають сьогодні в Європі, в країні перебування, яка надала прихисток відповідний. І це буде виключно рішення українського громадянина чи громадянки. Ні в якому разі ніяких примусів чи дій, які пов’язані з цим, не плануються і не буде. Я це гарантую", — наголосив Чернишов.

За його словами, Україна готова навіть бронювати тих, хто повернеться з-за кордону і буде працювати у сфері критичної інфраструктури. Прогноз відпливу громадян з нашої держави з об’єктивних причин, через війну, є "катастрофічним", і українська влада визнає це як проблему.

Чернишов наголосив, що наразі в Україні деякі індустрії, зокрема сфера ОПК та інші галузі, "потребують фахівців, як повітря". Тому держава готова бронювати від військової служби тих фахівців, які готові повернутися з-за кордону додому і працювати на економіку країни.

"Безумовно, українські чоловіки мають захистити країну, але треба їх залучати також і в економіку та виробництво", — додав міністр.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українських чоловіків може виїхати за кордон у воєнний час.