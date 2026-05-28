На OLX продають позитивні тести на вагітність: ось навіщо це можуть робити (фото)

Українці продовжують дивувати мережу дивними товарами на платформі OLX. Адже тепер там можна придбати позитивний тест на вагітність.

Про це свідчить відповідне оголошення на порталі. Вартість одного тесту 150 грн.

"Телеграф" звернувся до продавця, аби з'ясувати деталі. Виявилось, що наразі тесті в наявності немає, але якщо почекати, вони з'являться. Цікаво, що продавцем виявився чоловік на ім'я Ігор.

В описі до товару вказано: "Тести на вагітність завжди з позитивними враженнями +".

Переписка з продавцем. Фото: скриншот

Зауважимо, що йдеться саме про позитивний тест, тобто дві смужки. Однак, які саме тести є в наявності: струменеві, тест-смужки чи електронні, не вказано. Проте, враховуючи ціну та фото, можна припустити, що йдеться саме про тест-смужки.

Для чого купують позитивні тести на вагітність?

Розіграш чи пранк. Це одна з найпоширеніших причин для придбання такого товару. Іноді жінки таким способом перевіряють, як чоловік реагуватиме на поповнення у сім'ї.

Маніпуляції. Бувають випадки, коли тести використовують не для жарту, а щоб шантажувати чоловіка тощо.

Театральні постанови чи кіно. Іноді позитивні тести треба як реквізит для творчості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають грудне молоко для немовлят. Однак краще його замовляти у спеціальних банках, де є сертифікація та підтвердження безпечності.