Викиньте сушку і разом з тим забудете про сирість і запахи: новий спосіб висушувати одяг

Як працює новий тренд

У 2026 році може стати популярним новий спосіб сушіння одягу в приміщенні, який поступово витісняє стандартне розвішування білизни.

Звичайне сушіння у квартирі часто призводить до підвищеної вологості, неприємних запахів і навіть появи цвілі, особливо взимку. Новий метод вирішує це завдяки осушувачу повітря та вентиляції, які забирають зайву вологу і не дають їй накопичуватися, як написали в "оkdiario".

Осушувач працює просто: втягує вологе повітря, конденсує воду всередині пристрою та повертає в кімнату більш сухе повітря. У поєднанні з вентилятором це створює постійний рух повітря, завдяки якому одяг висихає значно швидше — іноді всього за кілька годин.

Щоб використати цей спосіб, одяг радять добре розправити, розвісити з проміжками, закрити вікна та двері й увімкнути осушувач у тій самій кімнаті. Важливо, щоб повітря вільно циркулювало навколо речей, а пристрій не був закритий тканинами.

Осушувач повітря

Фахівці зазначають, що такий метод може бути економнішим за сушильну машину, більш дбайливим до тканин і зменшує ризик їхнього пошкодження. Крім того, він допомагає уникнути надмірної конденсації вологи в оселі.

