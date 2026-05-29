Росія атакувала іноземне судно біля Одещини: це вже друга атака за травень
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Після атаки поранених евакуювали катерами ВМС України
Росія в ніч на 29 травня цілеспрямовано атакувала безпілотниками цивільне судно "ANT" під прапором Вануату. Воно належить турецькому судновласнику та прямувало з одного з портів Одещини до Туреччини з вантажем на борту.
Про це повідомили в Військово-Морських Силах ЗС України. Унаслідок влучання в надбудову суховантажу виникла пожежа. Її оперативно локалізували. Двох поранених членів екіпажу евакуювали катерами ВМС та доставили до лікарні.
"РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торгівельні судна", — наголосили у ВМС.
Лише 11 днів тому (18 травня) Росія вдарила по іншому корабля — судно "KSL DEYANG" з громадянами Китаю перебувало в морі неподалік Одещини. По постраждалих не повідомлялось. Удар також було завдано дроном. До цього атака була 14 квітня — Росія дронами атакувала цивільне судно "LADY MARIS", яке здійснювало перехід до порту Чорноморськ для завантаження українською кукурудзою.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Румунії російський "шахед" впав на будинок. Людям вдалось евакуюватись.