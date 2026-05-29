Росія атакувала іноземне судно біля Одещини: це вже друга атака за травень

Після атаки поранених евакуювали катерами ВМС України

Росія в ніч на 29 травня цілеспрямовано атакувала безпілотниками цивільне судно "ANT" під прапором Вануату. Воно належить турецькому судновласнику та прямувало з одного з портів Одещини до Туреччини з вантажем на борту.

Про це повідомили в Військово-Морських Силах ЗС України. Унаслідок влучання в надбудову суховантажу виникла пожежа. Її оперативно локалізували. Двох поранених членів екіпажу евакуювали катерами ВМС та доставили до лікарні.

Унаслідок атаки двоє членів екіпажу дістали поранення/ Фото: ВМС ЗСУ

Безпілотник РФ поцілив у корабель під прапором Вануату/ Фото: ВМС ЗСУ

"РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торгівельні судна", — наголосили у ВМС.

Корабель ішов з порту Одещини до Туреччини/ Фото: ВМС ЗСУ

Лише 11 днів тому (18 травня) Росія вдарила по іншому корабля — судно "KSL DEYANG" з громадянами Китаю перебувало в морі неподалік Одещини. По постраждалих не повідомлялось. Удар також було завдано дроном. До цього атака була 14 квітня — Росія дронами атакувала цивільне судно "LADY MARIS", яке здійснювало перехід до порту Чорноморськ для завантаження українською кукурудзою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Румунії російський "шахед" впав на будинок. Людям вдалось евакуюватись.