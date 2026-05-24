"Оце так початок сезону". Рибалка піймав великого сома на незвичайну приманку (фото)

Вудочка ледь витримала рибу

Рибалки продовжують дивувати українців у мережі. Так, у Сумах чоловіку вдалось піймати сома на незвичну приманку.

Про це він розповів у Threads. За його словами, він використовував приманку для окуня, але отримав сома.

"Купив тоненький новий шнур "під окунця". А на обкатку прийшов сом. Оце ми розуміємо — перевірка без "лайт-режиму" — йдеться в повідомленні.

Допис про сома

Рибалка також додав, що шнур витримав сома, хоча спочатку були сумніви. Такий початок сезону чоловік назвав вкрай цікавим.

Чоловік піймав сома

Для довідки

Сом — це найбільша прісноводна риба в Європі. Зазвичай живе на глибоких ділянках річок, глибоких протоках і старицях, в озерах і водосховищах, також у солонуватих водах лиманів. У водоймах України трапляється сом звичайний.

Сом

Соми не мають луски, а їхня шкіра вкрита слизом. Черево досить світле, жовтого або білого кольору. Голова сома масивна та плоска з великим ротом з дуже дрібними та численними рядами зубів, орієнтованих до задньої частини рота. На нижній щелепі є два або чотири короткі вуса, а на верхній щелепі — два довгі вуса. Очі розташовані у верхній частині голови. Соми можуть сягати від 50 до 150 кг.

