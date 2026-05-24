Рус

"Оце так початок сезону". Рибалка піймав великого сома на незвичайну приманку (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Риболовля
Риболовля. Фото Колаж "Телеграфу"

Вудочка ледь витримала рибу

Рибалки продовжують дивувати українців у мережі. Так, у Сумах чоловіку вдалось піймати сома на незвичну приманку.

Про це він розповів у Threads. За його словами, він використовував приманку для окуня, але отримав сома.

"Купив тоненький новий шнур "під окунця". А на обкатку прийшов сом. Оце ми розуміємо — перевірка без "лайт-режиму" — йдеться в повідомленні.

Допис про сома
Допис про сома

Рибалка також додав, що шнур витримав сома, хоча спочатку були сумніви. Такий початок сезону чоловік назвав вкрай цікавим.

Сом
Чоловік піймав сома
Сом
Чоловік піймав сома

Для довідки

Сом — це найбільша прісноводна риба в Європі. Зазвичай живе на глибоких ділянках річок, глибоких протоках і старицях, в озерах і водосховищах, також у солонуватих водах лиманів. У водоймах України трапляється сом звичайний.

Сом
Сом

Соми не мають луски, а їхня шкіра вкрита слизом. Черево досить світле, жовтого або білого кольору. Голова сома масивна та плоска з великим ротом з дуже дрібними та численними рядами зубів, орієнтованих до задньої частини рота. На нижній щелепі є два або чотири короткі вуса, а на верхній щелепі — два довгі вуса. Очі розташовані у верхній частині голови. Соми можуть сягати від 50 до 150 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рибалка поділився рецептом домашньої та натуральної прикормки на карася.

Теги:
#Риба #Сом #Улов #Рибалка