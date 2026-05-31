Українець упіймав величезну рибу на відомому озері та здивував своїм вчинком (фото)

Цікавими кадрами чоловік поділився у соцмережах

В Україні рибалці пощастило виловити дуже смачну рибу-велетня. Це виявився білий амур вагою 9,3 кг.

Чоловік похизувався уловом у Threads. Вдала риболовля відбувалася на Рівненщині.

Рибалка опублікував відео, але не розповів, якою приманкою користувався та які має хитрощі. Відомо лише, що ловив на спінінги.

У ролику видно, як чоловік відпустив красеня у воду та сказав: "Пливи до сестер та братів". Коли він акуратно намагався донести рибину до води, ледве не впустив.

Великий білий амур в Бочаниці. Фото: Скриншот

Українець, який приїжджав на риболовлю із дитиною, залишився задоволеним, рибалив там не один день. Йдеться про відому водойму "Рибалка Бочаниця", розташовану поблизу однойменного села. Озеро ще називають "Острів".

Площа водойми становить 120 га. Вона облаштована пірсами для риболовлі, розрахованими на 2,3 чи 4 рибалок. Окрім пірсів там можна орендувати альтанки та будиночки.

Що відомо про білого амура

Фахівці зазначають, що білий амур – цінна промислова риба родини коропових, яка доростає до значних розмірів. В Україні його розводять, щоб очистити воду від макрофітів, тобто водоростей. Завдяки цьому, риба отримала "прізвисько" – "трав’яний короп".

Походить білий амур зі Східної Азії, де він поширений в середній та нижній течії річки Амур, її притоках – Уссурі та Сунгарі, озері Ханка та річках Китаю. У 1953 році цю рибу було завезено в Україну і на тепер вона поширена майже у всіх водоймах.

Білий амур. Фото: Вікіпедія

Довжина білого амура сягає до 120 см, маса до 32 кг. Він має трохи приплескане з боків, витягнуте тіло. Цікаво, що всі плавці у білого амура різного кольору. Голова має специфічний зовнішній вигляд, оскільки вона дуже мала, у порівнянні з величезним тілом.

Білий амур – корисна та смачна риба. У неї дуже ніжне і жирне м'ясо, надзвичайно багате різними вітамінами та мінеральними елементами.

Раніше на одному з озер під Києвом рибалка витягнув із води чорного амура. Ця рибина занесена в Червону книгу України.