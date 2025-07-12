Компанії з Європи шпигують за технологіями українських дронів та видають за свої розробки – The Telegraph

Європейські уряди інвестують у сумнівні стартапи та витрачають мільярди на те, що не буде працювати

Багато європейських компаній, які виготовляють безпілотники, співпрацюють зі своїми українськими колегами та мають гарні результати. Але є деякі фірми, які намагаються вкрасти українські технології, займаються фальсифікацією результатів випробувань, а потім отримують мільярдні контракти у Європі, пропонуючи за великі гроші неякісну продукцію.

Про це пише британське видання The Telegraph, журналісти якого поспілкувалися з головним виконавчим директором української компанії Skyeton Романом Княженком. Skyeton – виробник більшості типів фронтових безпілотників, які використовує українська армія, в тому числі лінійки БПЛА Raybird.

Княженко підтвердив, що його компанія зіткнулася зі спробами промислового шпигунства. Він не став називати фірми, які намагалися вкрасти українські технології, однак розповів, що сценарій був один й той самий. Представники європейських фірм відвідували його компанію із нібито пропозицією налагодити співпрацю. Але під прикриттям переговорів намагалися вкрасти технології.

"Багато європейських виробників дронів виконують фантастичну роботу, і ми співпрацюємо з багатьма з них. Але інші багато обіцяють, щоб просто більше поговорити з вами, дізнатися, які у вас є секрети, а потім зникають. Ці нечесні компанії намагаються розвідати, як ми працюємо, які рішення ми маємо, що працює на полі бою", – сказав він.

Щобільше: за словами Княженка, багато компаній просто фальсифікують результати "польових випробувань" своєї продукції. Дрони, які нібито вдало діяли на фронті, насправді не були там і близько, а для "роботи" в умовах реальних бойових дій непридатні. Княженко розповів, що кілька разів бачив презентації продуктів, які були слово у слово вкрадені у його компанії. Європейські уряди укладають мільярдні контракти після таких презентацій – передаючи гроші фірмам, які не мають уявлення про сучасні військові технології та про те, чим вони взагалі займаються.

"Вони інвестують у технології, які насправді є підробками. Зрештою, у вас нічого не буде", – додав він.

За словами директора Skyeton, його західні колеги, схоже, відмовляються розуміти очевидний факт: технології дронів розвиваються так швидко, що певні технічні рішення можуть бути актуальні "кілька тижнів". Навіть якщо вкрасти технологію – її потрібно освоїти та адаптувати, а часу на це, як правило, фактично немає.

"Вони думають, що якщо вони приїдуть сюди, перевірять чиюсь фабрику, то зможуть легко створити таку ж у своїй країні. Зробити BMW з нічого за один рік неможливо. Ви витратите 10, 15, 20 років на його розробку та створення, поки, нарешті, не будете дуже близькі до BMW, чи не так? Тут та сама історія. Дехто думає: це легко, ми просто це зробимо. Але це як тисячі секретів, хитрощів та досвіду, які ми збираємо всередині компанії. Без цього все не працюватиме належним чином", – сказав він.

Княженко додав, що замість фінансування сумнівних стартапів у своїх країнах європейські уряди могли б вкласти ці гроші в Україну. Або інвестувати у відкриття заводів українських компаній, хай і на території європейських держав.

"Просто профінансуйте завод, і у вас буде виробник у вашій країні з дійсно передовою системою", – резюмував він.

Нагадаємо, що Україна наближається до нового етапу війни — масового застосування автономних ударних дронів. Якщо раніше найбільшою загрозою були "Шахеди" та ракети з фіксованими координатами удару, то тепер мова йде про дрони, які самостійно полюватимуть на людей у містах.

Проте наша країна знайшла ефективне рішення для боротьби з ворожими дронами-камікадзе після трьох років системної роботи. Один з нових виробів показав значно вищу ефективність, ніж очікували розробники. Тому його почнуть активно та масово впроваджувати.