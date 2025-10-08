Від винищувачів "Шахедів" до колісних роботів: репортаж з виставки українських озброєнь, які випереджають час

Українські розробки, які вже зараз допомагають фронту, дивують іноземних партнерів

У понеділок, 6 жовтня, в Києві відбувся масштабний захід, організований Національною асоціацією оборонної промисловості України (NAUDI). Понад 110 провідних приватних виробників озброєння представили свої найновіші розробки, серед яких безпілотні системи, артилерія, сучасні гвинтівки та боєприпаси до артилерії.

"Телеграф" побував на експозиції, поспілкувався з ключовими гравцями українського оборонпрому та зібрав інформацію про найперспективніші новинки, які вже зараз активно застосовують військові або ще готуються до передачі на фронт

Зенітний дрон-перехоплювач як відповідь на масовані атаки

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров застерігає: не всі розробки, представлені на виставці, можна розголошувати. Зокрема, серед експериментальних зразків озброєння були кілька швидкісних дронів-перехоплювачів. За умов щонічних атак Росії сотнями БПЛА на українські міста, такі перехоплювачі є дуже перспективними.

"Якщо розробник просить поки не розголошувати інформацію — ми теж утримаємося. Підприємства ОПК працюють у таких умовах, що наші соцмережі читають не лише наші підписники, а й значно ширша аудиторія, у тому числі й ворожі ресурси. Тому найперспективніші зразки я точно не назву — не тому, що їх немає, а тому, що ми хочемо, щоб вони збереглися й дали результат", — пояснює Гончаров.

Проте кілька інновацій, які вже проходять тестування або успішно розпочали серійне виробництво, можна розкрити публічно.

POP Fly: дрон, який може вести розвідку та бити на глибину в 100 кілометрів

Біля стенду Reactive Drone збирався натовп – всі хотіли побачити новий український безпілотник POP Fly. "Він випускається в двох варіантах: як розвідувальний і як "камікадзе". Оперативний радіус дії – до 100 км. Антена забезпечує стабільний зв’язок і безперешкодне керування", – розповідає "Телеграфу" представник компанії.

Український універсальний дрон POP Fly компанії Reactive Drone

Запуск системи виглядає простим: "Дрон розкладається і летить виконувати завдання. Приземлення (повернення) відбувається парашутним способом".

Проте POP Fly ще готується до серійного виробництва. "Наразі він проходить тестовий режим. Наша головна задача зараз – підготовка до серійного виробництва: кодифікація, затвердження технічних умов та погодження документації", – пояснює співрозмовник.

Цікаво, що компанія створила єдину екосистему керування: з однієї наземної станції можна керувати різними типами дронів. Локалізація виробництва становить 67% – решта компонентів закуповується в Китаї як найдешевший варіант.

"Раніше ми виробляли агродрони і мали багато зв’язків у тій сфері. Наразі повністю переключилися на військову тематику", — розповів представник Reactive Drone.

Спеціалізовані боєприпаси для дронів, якими цікавляться на заході

На стендах також демонструвалися спеціалізовані боєприпаси для БПЛА — від маленьких осколкових до акумулятивних і для дальнобійних засобів ураження. Зокрема, був показаний приклад інтеграції 60-мм мінометної міни в FPV-носій.

Компанія UBM презентувала широку лінійку боєприпасів для дронів, адаптованих під різні завдання — від заміни звичайного "скидання" гранати до знищення легкоброньованої та важкоброньованої техніки.

Стенд компанії UBM (Ukraine Bomb Manufacture)

"Важливо розуміти: FPV — це лише носій; ефективність залежить від поєднання платформи з конкретним засобом ураження. Дуже цікавий досвід українських компаній у розробці і кодифікації спеціалізованих боєприпасів для БПЛА — це те, що привертає увагу закордонних партнерів і може стати в пригоді для імплементації в їхні структури", — додає виконавчий директор NAUDI.

Українські 155-мм снаряди з чеським серцем

Серед експонатів виставки були — сучасні 155-мм снаряди. Це продукція компанії Ukrainian Armor (ТОВ "Українська бронетехніка").

"Снаряди виробляються разом з Чехією. Ми співпрацюємо з компанією Czechoslovak Group у межах спільного проєкту, частина виробництва розташована в Україні, частина – за кордоном", – пояснює представник компанії Іван Дмитрієв.

Експозиція ТОВ «Українська бронетехніка»

Він зазначає, що для їхньої приватної компанії державних замовлень завжди буде недостатньо, адже в бюджеті бракує коштів — загалом на все: і на техніку, і на озброєння. Звісно, виробники хотіли б мати більше замовлень, щоб планувати роботу на кілька років наперед.

Проте війна стала потужним стимулом для розвитку. "Під час війни відбулося розширення та релокація частини наших виробничих потужностей на захід України. Ми постійно нарощуємо обсяги", – додає він.

"Наші партнери дуже цікавляться роботизованими платформами різних форм і факторів — від великих автономних, які високо оцінили військові під час випробувань, до компактніших роботів. Ці платформи можуть виконувати логістичні завдання, зменшуючи ризик для людей, і служити носіями озброєння, РЕБ чи вибухових пристроїв. Це одна із ключових тем заходу", — каже Сергій Гончаров.

Серед новинок Ukrainian Armor — наземний роботизований комплекс (НРК) "Протектор". Це універсальна безпілотна платформа на базі позашляховика, якою керує оператор дистанційно.

Комплекс має споряджену масу близько 2230 кг, довжину близько 5 метрів і може перевозити вантаж до 700 кг, а також буксирувати причіп. У багажнику здатен одночасно розмістити трьох лежачих поранених. На нього можна встановлювати бойові модулі — кулемети чи гранатомети.

Наземний роботизований комплекс (НРК) «Протектор»

Лише у червні 2025 року Міноборони України офіційно прийняло "Протектор" на озброєння та дозволило його експлуатацію у ЗСУ. Всі розробки, за словами представника компанії, використовуються в Силах спеціальних операцій, хоча точну кількість та місця застосування він з очевидних причин не розголошує.

Закордонні партнери вивчають українські розробки

Серед учасників події були іноземні виробники озброєння — Ізраїлю, Італії, Франції та інших країн. Всі вони прийшли побачити, чого досягла Україна за понад три роки повномасштабної війни, а також налагодити співпрацю.

"Інтеграційні рішення спрощують роботу оператора й штабу, підвищують ефективність застосування засобів ураження. Саме інтегрованість і практичне тестування на полі бою відрізняють наші системи від чисто теоретичних розробок", — наголошує Сергій Гончаров.

Cтенд виробника дронів «Генерал Черешня»

"Ми маємо постійні контакти з постачальниками деталей з-за кордону. Вони також виявляють інтерес до наших розробок і, можливо, після війни будуть готові закуповувати або спільно виробляти нашу техніку", – каже представник Ukrspecsystems.

Форма у новому камуфляжі ММ-25 (зліва)

Як раніше повідомляв "Телеграф", через війну експортний ринок нині закритий. Виробники переконані, що його повноцінне відновлення забезпечить державі важливі надходження. Мова про мільярди.

А після перемоги український оборонпром має всі шанси стати одним з найбільш затребуваних у світі – адже його продукція пройшла найсуворіше випробування, яке тільки можливе.​​​​​​​​​​​​​​​​