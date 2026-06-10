Власник "АТБ" відкриє величезний ТРЦ нового формату під Києвом: як він виглядатиме

Комплекс має стати одним із найбільших торговельних об'єктів у районі

Під Києвом збудують новий ТРЦ "Жито" — його планують відрити у Боярці. Забудовник — компанія BGV Development, що належить бізнесмену Геннадію Буткевичу, який також володіє "АТБ". Подібний ТРЦ вже другий в пакеті компанії.

Загальна площа майбутнього ТРЦ становитиме близько 24 000 кв. м. Із них понад 16 000 кв. м відведуть під торгівельні та комерційні приміщення. Для відвідувачів також облаштують паркінг більш ніж на 600 автомобілів.

Особливість ТРЦ в тому, що "Жито" має бути у формати Community Lifestyle Center — сучасного сімейного центру регіонального масштабу. У ТРЦ планують відкрити магазини міжнародних і українських брендів, супермаркет, операторів електроніки, fashion-ритейл, заклади харчування, а також дитячі та розважальні простори.

Концепція ТРЦ "Жито" з колосками біля входу/ Фото пресслужби

Паркування розраховане на 600 автомобілів/ Фото пресслужби

В компанії кажуть, що новий комплекс дозволить жителям Боярки та населених пунктів довкола отримати доступ до мережевих магазинів, сервісів і закладів дозвілля без необхідності їхати до Києва. За розробку архітектурної концепції відповідає бюро Ars Longa. Точна дата відкриття не відома, проте зазвичай на реалізацію потрібно 1,5–2 роки.

Перший ТЦ "Жито" відкрили в 2025 році у Житомирі. Він в кілька разів менший за площею, від проєкту в Боярці. Оскільки компанія BGV Development належить власнику "АТБ" Геннадію Буткевичу, тож можна припустити, що саме цей супермаркет може стати "якірним", аналогічно з житомирським.

ТЦ "Жито" в Житомирі/ Соцмережі ТЦ

Раніше "Телеграф" розповідав, що київський ТРЦ "Метроград", що знаходиться під землею, можуть змінити до невпізнаваності. Його можуть перетворити на паркування та укриття.