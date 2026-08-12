Не обов'язково їхати в магазин: як зробити ліхтарі з бетону для двору (відео)

Для реалізації задуму необхідно лише кілька складових

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Щоб освітити двір не обов'язково купувати ліхтарі в магазині. Їх можна зробити прямо на місці власними руками.

Про це розповів українець в соцмережі Іnstagram. За його словами, результат може приємно здивувати.

Чоловік зазначив, якщо потрібні дешеві та стильні ліхтарі у двір, їх можна зробити своїми руками. Для цього потрібно не так і багато.

"Для початку збираємо форми із залишків ДСП. Тепер арматура. Відразу в'яжемо каркас і випускаємо арматуру через отвори в дні форми. Саме вона стане надійним кріпленням наших ліхтарів", — розповів чоловік.

Потім, за його словами потрібно взяти нержавіючу гофру і сталеву трубку. В цій трубці потім буде стояти патрон для лампи.

"Відразу прокладаємо провід, щоб потім не боротись із забитою бетоном гофрою", — пояснив чоловік.

Дуже важливо протягнути провід заздалегідь

Для заливки він взяв цемент, пісок та щебінь. Пропорція: 1 відро цементу, 2 відра піску та 2 відра щебеню.

"Додаю чорний пігмент, трохи гідрофобізатора та воду. Колір спеціально роблю під доріжки, щоб все виглядало одним комплектом", — зазначив він.

Далі, чоловік насипав в одному місці пісок на дно форми. Саме він, за його словами, створить рваний ефект натурального каменю.

"Заливаємо бетон, ущільнюємо та вібруємо перфоратором через дощечку. Головне прибрати арматуру від дна та від стінок, щоб вона не вилізла", — розповів чоловік.

Вироби потрібно залишити на добу для висихання. А потім можна переходити до монтажу.

"Копаємо ямки, робимо невеликий фундамент і встановлюємо ліхтарі на випуски арматури. Вирівняли, зафіксували і залишаємо набирати міцності. Проте вже увечері я не витримав і почав розбирати форми. Зняв опалубку, прибрав пісок. Підключив лампу. І ось заради цього все й затівалось", — розповів чоловік.

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