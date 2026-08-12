Ноги не ростуть, але взуття тисне: ось що насправді змінюється в стопі з віком

Є кілька причин, чому улюблене взуття раптом стає замалим

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З віком деякі люди помічають, що взуття, яке роками сиділо бездоганно, раптом починає тиснути і стає незручним. У такому разі може з'явитися думка про те, що нога виросла, хоча кістки у дорослої людини рости не можуть. Розгадка криється не в довжині стопи, а в тому, що відбувається з нею на фізіологічному рівні.

Як пояснює Ofeminin, кістки стопи після завершення періоду росту дійсно не подовжуються, але сама стопа з часом змінює форму. Саме тому з віком деяким потрібен більший розмір взуття.

З віком м'язи та зв'язки, які підтримують поздовжнє і поперечне склепіння стопи, поступово слабшають. Через це стопа стає більш плоскою, а площа її контакту з землею збільшується. Візуально нога виглядає довшою і ширшою, хоча самі кістки залишаються колишньої довжини. У багатьох людей на цьому тлі розвивається набута плоскостопість — одна з найчастіших причин зміни розміру взуття в зрілому віці.

Які фактори прискорюють цей процес

Набряки ніг через проблеми з кровообігом, захворюваннями серця або нирок, а також тривалого стояння або сидіння.

через проблеми з кровообігом, захворюваннями серця або нирок, а також тривалого стояння або сидіння. Гормональні зміни , насамперед у жінок у постменопаузі, знижують еластичність зв’язок стопи.

, насамперед у жінок у постменопаузі, знижують еластичність зв’язок стопи. Хронічні захворювання також можуть змінювати положення кісток та призводити до деформації пальців.

також можуть змінювати положення кісток та призводити до деформації пальців. Зайва вага та постійне навантаження, які прискорюють ослаблення опорних структур стопи.

Фото згенероване ШІ

Що робити, якщо взуття стало тісним

Змінювати розмір взуття з віком — це нормально, і переживати з цього приводу не варто. Важливіше не "триматися" за старий розмір, а підібрати пару, яка дійсно є комфортною і не здавлює стопу.

Якщо вам знадобилася нова пара взуття, тому що стара раптово стала тісною:

вимірюйте довжину і ширину стопи не вранці, а ближче до вечора, коли нога найбільш навантажена;

вибирайте моделі з достатнім простором у носочній частині та хорошою підтримкою склепіння;

при помітних набряках або деформаціях стопи варто показатися лікарю, оскільки іноді за зміною розміру взуття стоїть не тільки вік, а й стан, який потрібно лікувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою перевагою може похвалитися покоління людей, які народилися приблизно між 1950 та 1970 роками.