Рус

Ноги не ростуть, але взуття тисне: ось що насправді змінюється в стопі з віком

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Нове взуття
Нове взуття. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Є кілька причин, чому улюблене взуття раптом стає замалим

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

З віком деякі люди помічають, що взуття, яке роками сиділо бездоганно, раптом починає тиснути і стає незручним. У такому разі може з'явитися думка про те, що нога виросла, хоча кістки у дорослої людини рости не можуть. Розгадка криється не в довжині стопи, а в тому, що відбувається з нею на фізіологічному рівні.

Як пояснює Ofeminin, кістки стопи після завершення періоду росту дійсно не подовжуються, але сама стопа з часом змінює форму. Саме тому з віком деяким потрібен більший розмір взуття.

З віком м'язи та зв'язки, які підтримують поздовжнє і поперечне склепіння стопи, поступово слабшають. Через це стопа стає більш плоскою, а площа її контакту з землею збільшується. Візуально нога виглядає довшою і ширшою, хоча самі кістки залишаються колишньої довжини. У багатьох людей на цьому тлі розвивається набута плоскостопість — одна з найчастіших причин зміни розміру взуття в зрілому віці.

Які фактори прискорюють цей процес

  • Набряки ніг через проблеми з кровообігом, захворюваннями серця або нирок, а також тривалого стояння або сидіння.
  • Гормональні зміни, насамперед у жінок у постменопаузі, знижують еластичність зв’язок стопи.
  • Хронічні захворювання також можуть змінювати положення кісток та призводити до деформації пальців.
  • Зайва вага та постійне навантаження, які прискорюють ослаблення опорних структур стопи.
Чому після 40 взуття стає тісним
Фото згенероване ШІ

Що робити, якщо взуття стало тісним

Змінювати розмір взуття з віком — це нормально, і переживати з цього приводу не варто. Важливіше не "триматися" за старий розмір, а підібрати пару, яка дійсно є комфортною і не здавлює стопу.

Якщо вам знадобилася нова пара взуття, тому що стара раптово стала тісною:

  • вимірюйте довжину і ширину стопи не вранці, а ближче до вечора, коли нога найбільш навантажена;
  • вибирайте моделі з достатнім простором у носочній частині та хорошою підтримкою склепіння;
  • при помітних набряках або деформаціях стопи варто показатися лікарю, оскільки іноді за зміною розміру взуття стоїть не тільки вік, а й стан, який потрібно лікувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою перевагою може похвалитися покоління людей, які народилися приблизно між 1950 та 1970 роками.

Теги:
#Взуття #Вік