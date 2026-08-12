Ноги не ростуть, але взуття тисне: ось що насправді змінюється в стопі з віком
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Є кілька причин, чому улюблене взуття раптом стає замалим
З віком деякі люди помічають, що взуття, яке роками сиділо бездоганно, раптом починає тиснути і стає незручним. У такому разі може з'явитися думка про те, що нога виросла, хоча кістки у дорослої людини рости не можуть. Розгадка криється не в довжині стопи, а в тому, що відбувається з нею на фізіологічному рівні.
Як пояснює Ofeminin, кістки стопи після завершення періоду росту дійсно не подовжуються, але сама стопа з часом змінює форму. Саме тому з віком деяким потрібен більший розмір взуття.
З віком м'язи та зв'язки, які підтримують поздовжнє і поперечне склепіння стопи, поступово слабшають. Через це стопа стає більш плоскою, а площа її контакту з землею збільшується. Візуально нога виглядає довшою і ширшою, хоча самі кістки залишаються колишньої довжини. У багатьох людей на цьому тлі розвивається набута плоскостопість — одна з найчастіших причин зміни розміру взуття в зрілому віці.
Які фактори прискорюють цей процес
- Набряки ніг через проблеми з кровообігом, захворюваннями серця або нирок, а також тривалого стояння або сидіння.
- Гормональні зміни, насамперед у жінок у постменопаузі, знижують еластичність зв’язок стопи.
- Хронічні захворювання також можуть змінювати положення кісток та призводити до деформації пальців.
- Зайва вага та постійне навантаження, які прискорюють ослаблення опорних структур стопи.
Що робити, якщо взуття стало тісним
Змінювати розмір взуття з віком — це нормально, і переживати з цього приводу не варто. Важливіше не "триматися" за старий розмір, а підібрати пару, яка дійсно є комфортною і не здавлює стопу.
Якщо вам знадобилася нова пара взуття, тому що стара раптово стала тісною:
- вимірюйте довжину і ширину стопи не вранці, а ближче до вечора, коли нога найбільш навантажена;
- вибирайте моделі з достатнім простором у носочній частині та хорошою підтримкою склепіння;
- при помітних набряках або деформаціях стопи варто показатися лікарю, оскільки іноді за зміною розміру взуття стоїть не тільки вік, а й стан, який потрібно лікувати.
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