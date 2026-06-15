Олена Кондратюк закликала виключити РФ з ЮНЕСКО після атаки на Києво-Печерську лавру

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк після огляду наслідків російської атаки на Києво-Печерську лавру заявила, що удар по об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потребує жорсткої міжнародної реакції та виключення Росії з організації.

Як відомо, в ніч на 15 червня російські безпілотники влучили в центр покрівлі Успенського собору. Прямий удар припав на вівтарну частину храму — Стефанівський приділ. Пошкоджено екстер'єр та інтер'єр собору, а також низку культурних установ на території Лаври.

Серед пошкоджених об'єктів — Скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства України, Національна історична бібліотека України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв та фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України. У будівлях вибито вікна та пошкоджено двері.

"Те, що я побачила, — це не наслідки випадкового влучання", — заявила Кондратюк після відвідання Лаври.

За її словами, масштабну пожежу вдалося локалізувати завдяки дощу та роботі рятувальників. Водночас зберігається ризик подальших руйнувань. Під загрозою залишаються розписи, фрески та іконостас Успенського собору. На місці працюють рятувальники та місія ЮНЕСКО в Україні.

Кондратюк наголосила, що Києво-Печерська лавра перебуває під посиленим міжнародним захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року та входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Для захисту одних конвенцій недостатньо. Світ повинен реагувати на систематичне знищення культурної спадщини", — зазначила вона.

Віцеспікерка закликала держави — члени ЮНЕСКО публічно засудити атаку на Лавру та розглянути питання відповідальності Росії за руйнування об'єктів культурної спадщини.

Окремо Кондратюк також повідомила, що український бізнес почав збирати кошти на відновлення Лаври. Зокрема, ПриватБанк відкрив спеціальний конверт для збору пожертв та перерахував перші 2 млн грн.

Також вона закликала міжнародних партнерів продовжувати постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

"Це питання не лише військове. Це питання гуманітарне", — підкреслила Кондратюк.

На її думку, удар по Києво-Печерській лаврі є спробою знищити важливий символ української духовної та культурної ідентичності, а захист таких об'єктів має стати спільною відповідальністю міжнародної спільноти.