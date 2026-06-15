Елена Кондратюк призвала исключить РФ из ЮНЕСКО после атаки на Киево-Печерскую лавру

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк после осмотра последствий российской атаки на Киево-Печерскую лавру заявила, что удар по объекту всемирного наследия ЮНЕСКО нуждается в жесткой международной реакции и исключении России из организации.

Как известно, в ночь на 15 июня российские беспилотники попали в центр кровли Успенского собора. Прямой удар пришелся на алтарную часть храма — Стефановский придел. Повреждены экстерьер и интерьер собора, а также целый ряд культурных учреждений на территории Лавры.

Среди поврежденных объектов – Сокровищница Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, Национальная историческая библиотека Украины, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств и фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта Украины. В зданиях выбиты окна и повреждены двери.

"То, что я увидела, — это не последствия случайного попадания", — заявила Кондратюк после посещения Лавры.

По ее словам, масштабный пожар удалось локализовать благодаря дождю и работе спасателей. В то же время сохраняется риск дальнейших разрушений. Под угрозой остаются росписи, фрески и иконостас Успенского собора. На месте работают спасатели и миссия ЮНЕСКО в Украине.

Кондратюк подчеркнула, что Киево-Печерская лавра находится под усиленной международной защитой согласно Второму протоколу к Гаагской конвенции 1954 года и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Для защиты одних конвенций недостаточно. Мир должен реагировать на систематическое уничтожение культурного наследия", — отметила она.

Вице-спикер призвала государства — члены ЮНЕСКО публично осудить атаку на Лавру и рассмотреть вопрос ответственности России за разрушение объектов культурного наследия.

Кондратюк также сообщила, что украинский бизнес начал собирать средства на восстановление Лавры. В частности, ПриватБанк открыл специальный конверт для сбора пожертвований и перечислил первые 2 млн грн.

Также она призвала международных партнеров продолжать поставку Украине средств противовоздушной обороны.

"Этот вопрос не только военный. Это вопрос гуманитарный", — подчеркнула Кондратюк.

По ее мнению, удар по Киево-Печерской лавре — попытка уничтожить важный символ украинской духовной и культурной идентичности, а защита таких объектов должна стать общей ответственностью международного сообщества.