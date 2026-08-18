Безугла "перевзулась" і стала героїнею народних мемів

Український сегмент Інтернету відреагував на "повернення" Безуглої

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У вівторок, 18 серпня, український політикум сколихнула гучна новина. Народна депутатка України Мар’яна Безугла повернулася до фракції "Слуга народу".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк на своєму teleegram-каналі. Він коротко прокоментував ситуацію.

Мар’яна Безугла увійшла знову до Слуги народу. Повернення. Ярослав Железняк

Сама Безугла пояснила, чому повернулася до "Слуги народу". Нардепка зазначила, що це пов’язано лише з тим, що вона, бувши позафракційною, не могла створити спецкомісію з військової юстиції.

Мар’яна Безугла повернулася в "Слугу народу"/Фото: threads.com/@marybezuhla

Пояснювала, чому повернулась у "Слугу народу": аби створити спецкомісію щодо військової юстиції, яку не може очолювати позафракційний нардеп, а також мати стабільне право брати участь у всіх нарадах, не мовчати там, звісно. Можливо, це тимчасово. Мар’яна Безугла

У мережі відзначили "перевзування" Безуглої жартами та мемами.

"Бо Слуга народу як і комсомол, це не про політику, це — діагноз"

"Яка втрата для "Голосу"

"Хоч хтось буде у фракції з яйцями"

"Якщо вона так "перефарбовується" у політиці, більш схоже, що у неї крашанки"

Нагадаємо, у липні 2024 року Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Вона була не згодна з кадровою політикою керівництва фракції, а також критикувала колег за недостатньо радикальні, на її думку, реформи у сфері національної безпеки та оборони. Нардепка, яка є мажоритаркою, не втратила мандат.

Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції Слуга народу. Остаточно. Заяву мають зачитати цього тижня. А що ж президент? Мені боляче, що дуже важко пробитися до нього з очевидними фактами про проблеми у війську. Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із "професіоналів". Але за мною очі військових в бойових підрозділах. Не здаюся, на це моральних сил достатньо. Мар’яна Безугла

Раніше Безугла зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт. Нардепка запропонувала посилити відповідальність військових командирів та посадових осіб, якщо через їх рішення чи помилки відбуваються втрати серед солдатів.