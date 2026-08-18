Бункер у власній спальні: чи зможуть ізраїльські технології захистити українців від ракет (фото, відео)

Ці захисні споруди знаходяться прямо в будинках ізраїльтян

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В умовах постійних загроз ракетного обстрілу Ізраїль створив одну з найефективніших систем цивільної оборони у світі. Україна може запозичити частину досвіду ізраїльтян для захисту населення.

Йдеться про так звані мамади — захищені кімнати у квартирах. "Телеграф" розповідає, що відомо про ці бункери.

Як влаштовані захищені кімнати в ізраїльських квартирах

1. Архітектура та монолітний каркас

Товсті залізобетонні стіни: Стіни мамада виливаються виключно з монолітного залізобетону підвищеної міцності. Зовнішні стіни зазвичай мають товщину від 30 до 35 см , внутрішні міжкімнатні стіни також виконуються посиленими.

Стіни мамада виливаються виключно з монолітного залізобетону підвищеної міцності. Зовнішні стіни зазвичай мають , внутрішні міжкімнатні стіни також виконуються посиленими. У багатоквартирних будинках мамади проєктуються строго один над одним (поверх за поверхом). Це створює єдиний вертикальний залізобетонний стовбур, який приймає на себе і рівномірно розподіляє колосальне навантаження у разі руйнувань.

строго один над одним (поверх за поверхом). Це створює єдиний вертикальний залізобетонний стовбур, який приймає на себе і рівномірно розподіляє колосальне навантаження у разі руйнувань. Метраж: За ізраїльськими стандартами площа мамада повинна становити не менше 9 квадратних метрів, а висота стелі — близько 2,5 метрів.

Як влаштовані мамади

2. Захисні елементи: двері, вікна та вентиляція

Броньовані герметичні двері: На вході в кімнату встановлюються масивні сталеві двері з важкими запірними механізмами та ущільнювачами. Вони здатні витримати потужний тиск вибухової хвилі та заблокувати проникнення диму або отруйних речовин.

На вході в кімнату встановлюються масивні сталеві двері з важкими запірними механізмами та ущільнювачами. Вони здатні витримати потужний тиск вибухової хвилі та заблокувати проникнення диму або отруйних речовин. Протиосколкове вікно і сталеві віконниці: У мамаді обов’язково є вікно зі спеціальним багатошаровим склопакетом, стійким до осколків. Поверх нього зсередини або зовні монтуються важкі металеві віконниці завтовшки кілька міліметрів. У разі тривоги вони закриваються наглухо, повністю перекриваючи доступ світла та захищаючи скло.

Види вікон у мамадах

Система вентиляції: Оскільки кімната герметична, у ній передбачені дві вентиляційні труби для притоку та витяжки повітря. У базовому варіанті це канали з противибуховими клапанами, а в просунутих версіях встановлюються фільтровентиляційні установки для захисту від хімічної та біологічної небезпеки.

Як використовують мамади у мирний час

Попри суворі оборонні функції, у мирний час мамад не порожній і не виглядає похмурим бункером. Найчастіше ізраїльтяни використовують його як: дитячу спальню; кабінет; гардеробну чи гостьову кімнату.

При цьому в бункері заборонено встановлювати важкі стаціонарні шафи або громіздкі меблі, що заважають закрити важкі двері або дістатися вікна та вентиляції. Додамо, що мамад хоч і є захисною спорудою, проте не розрахований на пряме влучення важкої балістичної ракети. Проте мамади чудово зарекомендували себе, захищаючи людей від уламків, вибухової хвилі та обвалення під час обстрілів.

Як виглядають мамади в Ізраїлі

Мамади обладнані двома дверима. Звичайні використовуються у мирний час. Металеві закриваються під час тривоги.

У деяких мамадах встановлена система очищення повітря у разі газових атак

Вікна в мамадах закриваються металевими віконницями

РФ регулярно обстрілює мирних жителів України ракетами. Останній такий удар, 18 серпня, вбив десять громадян у селищі Печеніги (Харківська область).