В "АТБ" можуть раптово вигнати покупців: в супермаркеті розповіли, що має статися
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Під час покупок може трапитися непередбачена ситуація
Раптове відключення електроенергії в магазині може застати покупців зненацька. У такій ситуації виникає питання: чи можуть працівники попросити людей залишити приміщення.
У службі підтримки мережі "АТБ" пояснили "Телеграфу", що зазвичай у разі зникнення електроенергії покупців просять залишити магазин. Це ймовірно пов’язано із безпекою людей та роботою магазину в умовах аварійного відключення.
Якщо світло зникає несподівано, у торговому залі може стати недостатньо освітлення, а частина обладнання, зокрема каси, може тимчасово не працювати. Через це магазин не завжди може продовжувати звичайне обслуговування клієнтів.
Тож якщо під час походу за покупками в "АТБ" раптово вимкнули електроенергію, не варто дивуватися, якщо працівники попросять вийти з торгового залу. Рішення залежить від конкретної ситуації та умов у магазині.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про звичку покупців в "АТБ", яка може затримувати всю чергу. Деякі дії на касі здаються цілком звичними, однак саме вони змушують інших клієнтів чекати довше.