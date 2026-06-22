За підтримки "Української бронетехніки" цього літа на відпочинок вирушать понад 1400 дітей українських захисників

Проєкт "Літо без війни" компанія системно підтримує вже чотири роки

В межах проєкту "Літо без війни" перша група зі 150 дітей уже вирушила на відпочинок до Карпат. Серед учасників програми — діти з родин загиблих захисників, військовополонених, зниклих безвісти, а також чинних військовослужбовців та ветеранів. Про це повідомляє пресслужба "Української бронетехніки".

Для них розроблено програму психологічного відновлення, соціалізації та активного відпочинку. "Літо без війни" дає можливість дітям хоча б на деякий час переключитися, пройти психологічну реабілітацію та знайти нових друзів у безпечній атмосфері Карпат.

Компанія "Українська бронетехніка" системно підтримує цей проєкт уже чотири роки поспіль. Завдяки цій співпраці понад 4000 дітей військовослужбовців змогли отримати необхідну психологічну та фізичну реабілітацію.

"Турбота про дітей військовослужбовців, родин загиблих героїв та військовополонених — це не просто благодійність, це наш постійний обов’язок перед тими, хто віддав найдорожче задля захисту України, і перед тими, хто тримає фронт сьогодні. Діти наших захисників щодня переживають колосальний стрес та тривогу за своїх батьків, і наше завдання — повернути їм бодай частинку спокійного дитинства. Безмежно вдячні партнерам за можливість разом робити цю важливу справу", — зазначив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Ініціативу "Літо без війни" спільно реалізують благодійна організація "Після Служби" та громадська організація "Милосердя та здоров’я" за підтримки "Української бронетехніки". Головна мета проєкту — надання комплексної психологічної та соціальної підтримки дітям, чиї родини найбільше постраждали внаслідок російської агресії.