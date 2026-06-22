При поддержке "Украинской бронетехники" этим летом на отдых отправятся более 1400 детей украинских защитников

Проект "Лето без войны" компания системно поддерживает уже четыре года

В рамках проекта "Лето без войны" первая группа из 150 детей уже отправилась на отдых в Карпаты. Среди участников программы — дети из семей погибших защитников, военнопленных, пропавших без вести, а также действующих военнослужащих и ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники".

Для детей разработана программа психологического обновления, социализации и активного отдыха. "Лето без войны" дает возможность детям хотя бы на время переключиться, пройти психологическую реабилитацию и найти новых друзей в безопасной атмосфере Карпат.

Компания "Украинская бронетехника" системно поддерживает этот проект уже четыре года. Благодаря этому сотрудничеству более 4000 детей военнослужащих смогли получить необходимую психологическую и физическую реабилитацию.

"Забота о детях военнослужащих, семьях погибших героев и военнопленных — это не просто благотворительность, это наша постоянная обязанность перед теми, кто отдал самое дорогое для защиты Украины, и перед теми, кто держит фронт сегодня. Дети наших защитников ежедневно переживают колоссальный стресс и тревогу за своих родителей, и наша задача — вернуть им хотя бы частичку спокойного детства. Бесконечно благодарны партнерам за возможность вместе делать это важное дело", — отметил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Инициативу "Лето без войны" совместно реализуют благотворительная организация "После Службы" и общественная организация "Милосердие и здоровье" при поддержке "Украинской бронетехники". Главная цель проекта — оказание комплексной психологической и социальной поддержки детям, чьи семьи больше всего пострадали в результате российской агрессии.