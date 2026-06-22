Бійці ЗСУ масово знімають свої портрети з Алеї Слави. У чому справа

Відбувається це під час церемоній

В Україні військові дедалі частіше знімають свої портрети з Алеї Слава. Справ в тім, що їхні фото вже не повинні знаходитись на меморіалі.

"Телеграф" розповів, у чому головна причина. Зауважимо, що в більшості міст на Алеї Слави є меморіал не тільки загиблим, а й зниклим безвісти та тим, хто в полоні.

Саме повернуті в Україну військовополонені знімають свої портрети з Алеї Слави. Адже вони вже вдома й їхня сім'я нарешті отримала найочікуванішу звістку.

Як розповів Андрій Карпієць, передає "Суспільне", здебільшого військовополонені про обмін дізнаються вже на кордоні, коли бачать автобуси та швидкі. Адже до цього їх мовчки вантажать у транспорт та не повідомляють, куди везуть.

На відео показано, що зняття фото з Алеї Слава — це урочиста подія, на яку збираються усі небайдужі місцеві. І немає різниці скільки військовий пробув в полоні, якщо він нарешті вдома, його знімку не місце на меморіалі.

Додамо, що також відомі випадки, коли схожу церемонію проводили для 24-річного Артура Радомського, який пробув у полоні 8 місяців. Він зняв свій портрет з Алеї зниклих безвісти у Стрілецькому Куті.

Також зняли свої портрети військовий Михайло Андрющенко після 933 днів полону та Микола Зиль у селі Скороходове, що на Полтавщині.

Раніше "Телеграф" розповідав, які зміни хочуть запровадити в мобілізації. Вже відомо про великі виплати та контракти з умовами демобілізації.