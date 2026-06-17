Не тільки окоп: де бійці на фронті найчастіше зазнають поранень

Більшість тяжких травм на фронті військовослужбовці зазнають не на бойових позиціях

Як показує практика, переважна більшість поранень відбувається над окопах. Найнебезпечнішим моментом є процес проведення ротації.

Наприклад, коли бійці змінюються на позиціях, то до їхньої машини може прилетіти ворожий снаряд або дрон. Про це говорить військовий хірург, командир медичної роти 4-го окремого медичного батальйону Третього армійського корпусу Іван Туріст в інтерв’ю Телеграфу: Мобілізаційний резерв стає гіршим. Молоді та сильні закінчуються – інтерв’ю з військовим хірургом ”.

Причиною трагедій часто стає те, що людина, відсидівши на позиціях у бронежилеті та касці місяць, два чи півроку, під час переміщення втрачає пильність або опиняється у вразливому положенні під час руху транспорту. При цьому навіть якщо військовослужбовець ЗСУ екіпірований строго відповідно до статуту, весь у броні, де тільки можливо, то важких поранень у сучасній війні все одно не уникнути.

Чим більше на тобі всього, тим менше ти мобільний. Навіть якщо воно все суперсучасне, суперлегке, дороге, все одно це 20 кілограмів ваги. Іван "Турист" Військовий медик

Раніше в інтерв’ю "Телеграфу" військовий хірург назвав головну проблему з мобілізованими.