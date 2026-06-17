Не тільки окоп: де бійці на фронті найчастіше зазнають поранень
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Більшість тяжких травм на фронті військовослужбовці зазнають не на бойових позиціях
Як показує практика, переважна більшість поранень відбувається над окопах. Найнебезпечнішим моментом є процес проведення ротації.
Наприклад, коли бійці змінюються на позиціях, то до їхньої машини може прилетіти ворожий снаряд або дрон. Про це говорить військовий хірург, командир медичної роти 4-го окремого медичного батальйону Третього армійського корпусу Іван Туріст в інтерв’ю Телеграфу: Мобілізаційний резерв стає гіршим. Молоді та сильні закінчуються – інтерв’ю з військовим хірургом ”.
Причиною трагедій часто стає те, що людина, відсидівши на позиціях у бронежилеті та касці місяць, два чи півроку, під час переміщення втрачає пильність або опиняється у вразливому положенні під час руху транспорту. При цьому навіть якщо військовослужбовець ЗСУ екіпірований строго відповідно до статуту, весь у броні, де тільки можливо, то важких поранень у сучасній війні все одно не уникнути.
Чим більше на тобі всього, тим менше ти мобільний. Навіть якщо воно все суперсучасне, суперлегке, дороге, все одно це 20 кілограмів ваги.
Раніше в інтерв’ю "Телеграфу" військовий хірург назвав головну проблему з мобілізованими.