Відключення світла повертаються. Де та коли діятимуть графіки

Поточна ситуація зі світлом може змінюватись

У понеділок, 29 червня, в Україну повертаються погодинні графіки відключення світла. Обмеження вводять в деяких областях через сильну спеку, яка накрила країну.

"Телеграф" публікує актуальні графіки на цю годину. Зауважимо, що під час екстрених чи аварійних відключень графіки не діють.

Де відключатимуть світло 29 червня

Івано-Франківська область

В області діятимуть погодинні графіки з 16:00 до 22:00. Також енергетики нагадують українцям про заощадливе споживання електрики, коли світло не вимикають.

Де не буде світла 30 червня

У вівторок заплановані відключення у Запорізькій, Черкаській, Миколаївській та ще низці областей України. За даними обленерго, можливе застосування відключень для однієї черги з 16:00 до 22:00.

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 30 червня

Кіровоградська область

У Кіровоградобленерго повідомили, що графік може змінитись, залежно від поточної ситуації.

Графіки відключень в Кіровоградській області 30 червня

Як дізнатися свою групу відключення світла

Компанія Yasno також дає українцям можливість переглядати графіки відключення світла через власний вебресурс.

Як користуватися сайтом Yasno:

Крок 1. Зайдіть на офіційний вебсайт Yasno.

Зайдіть на офіційний вебсайт Yasno. Крок 2. У правому верхньому кутку оберіть свій регіон – Київ.

У правому верхньому кутку оберіть свій регіон – Київ. Крок 3. Натисніть розділ "Графік можливих вимкнень".

Натисніть розділ "Графік можливих вимкнень". Крок 4. У відповідних рядках введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.

У відповідних рядках введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає. Крок 5. Перегляд персонального графіка на екрані.

Сервіс Yasno показує графіки у зручному форматі з поділом на часові інтервали. Компанія зазначає, що у новому графіку передбачені проміжки по 2-4-3 години відключень замість попередніх 2-3-4 годин. Це робить графіки відключення світла більш передбачуваними для споживачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як подовжити роботу телефона без підзарядки під час відключень.