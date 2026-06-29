Отключения света возвращаются. Где и когда будут действовать графики

Текущая ситуация со светом может изменяться

В понедельник, 29 июня, в Украину возвращаются почасовые графики отключения света. Ограничения вводят в некоторых областях из-за сильной жары, накрывшей страну.

"Телеграф" публикует актуальные графики на этот час. Заметим, что при экстренных или аварийных отключениях графики не действуют.

Где будут отключать свет 29 июня

Ивано-Франковская область

В области будут действовать почасовые графики с 16:00 до 22:00. Также энергетики напоминают украинцам об экономном потреблении электричества, когда свет не выключают.

Где не будет света 30 июня

Во вторник запланированы отключения в Запорожской, Черкасской, Николаевской и еще ряде областей Украины. По данным облэнерго, возможно применение отключений для одной очереди с 16:00 до 22:00.

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 30 июня

Кировоградская область

В Кировоградоблэнерго сообщили, что график может измениться в зависимости от текущей ситуации.

Графики отключений в Кировоградской области 30 июня

Как узнать свою группу отключения света

Компания Yasno также дает украинцам возможность просматривать графики отключения света через свой веб-ресурс.

Как пользоваться сайтом Yasno:

Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт Yasno.

Зайдите на официальный веб-сайт Yasno. Шаг 2. В правом верхнем углу выберите свой регион – Киев.

В правом верхнем углу выберите свой регион – Киев. Шаг 3. Щелкните раздел "График возможных отключений".

Щелкните раздел "График возможных отключений". Шаг 4. В соответствующих строках введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.

В соответствующих строках введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню. Шаг 5. Просмотр персонального графика на дисплее.

Сервис Yasno показывает графики в удобном формате с разделением на временные интервалы. Компания отмечает, что в новом графике предусмотрены промежутки по 2-4-3 часа отключений вместо предыдущих 2-3-4 часов. Это делает графики отключения света более предсказуемыми для потребителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как продлить работу телефона без подзарядки во время отключений.