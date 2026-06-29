Отключения света возвращаются. Где и когда будут действовать графики
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Текущая ситуация со светом может изменяться
В понедельник, 29 июня, в Украину возвращаются почасовые графики отключения света. Ограничения вводят в некоторых областях из-за сильной жары, накрывшей страну.
"Телеграф" публикует актуальные графики на этот час. Заметим, что при экстренных или аварийных отключениях графики не действуют.
Где будут отключать свет 29 июня
Ивано-Франковская область
В области будут действовать почасовые графики с 16:00 до 22:00. Также энергетики напоминают украинцам об экономном потреблении электричества, когда свет не выключают.
Где не будет света 30 июня
Во вторник запланированы отключения в Запорожской, Черкасской, Николаевской и еще ряде областей Украины. По данным облэнерго, возможно применение отключений для одной очереди с 16:00 до 22:00.
Ивано-Франковская область
Кировоградская область
В Кировоградоблэнерго сообщили, что график может измениться в зависимости от текущей ситуации.
Как узнать свою группу отключения света
Компания Yasno также дает украинцам возможность просматривать графики отключения света через свой веб-ресурс.
Как пользоваться сайтом Yasno:
- Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт Yasno.
- Шаг 2. В правом верхнем углу выберите свой регион – Киев.
- Шаг 3. Щелкните раздел "График возможных отключений".
- Шаг 4. В соответствующих строках введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.
- Шаг 5. Просмотр персонального графика на дисплее.
Сервис Yasno показывает графики в удобном формате с разделением на временные интервалы. Компания отмечает, что в новом графике предусмотрены промежутки по 2-4-3 часа отключений вместо предыдущих 2-3-4 часов. Это делает графики отключения света более предсказуемыми для потребителей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как продлить работу телефона без подзарядки во время отключений.