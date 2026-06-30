Ніякого телевізора? Що під час грози становить найбільшу небезпеку в будинку

Деяка техніка цілком безпечна

Часто під час грози люди залишають увімкненими електроприлади, однак не всі знають, що деяку техніку треба обов'язково вимикати. Особливо це стосується телевізорів з антенами.

Про це "Телеграфу" розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг.

За його словами, холодильник під час грози можна не вимикати, адже він знаходиться в середині будинку, працює в стабільному режимі та від розетки.

"Що стосується телевізора: бажано не вмикати через те, що телевізор приймає зовнішній сигнал. Щоб приймати телеканали, раніше ставили зовнішні антени, вони й зараз зустрічаються. Саме ці антени є припіднятими об'єктами та можуть бути джерелом небезпеки, куди влучає блискавка", — каже метеоролог.

Він додає, що телевізори без зовнішніх антен, теж краще не вмикати, якщо є інші прийомники сигналу. До них відноситься й приставка Т2.

"Сам телевізор без антени, без необхідності приймання сигналу ззовні, можна ввімкнути. Якщо дуже потрібно, ввімкніть ноутбук, послухайте музику або подивіться хороший фільм. Ноутбук має автономну батарею, він не буде увімкнений в мережу і не є активним джерелом. Працюючи від своєї батареї, ноутбук не є активним джерелом енергії і не становитиме таку загрозу, як телевізор", — пояснює Шпиг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Київ накрила сильна гроза. Вітер повиривав дерева з корінням та повалив деякі конструкції.