Никакого телевизора? Что во время грозы представляет наибольшую опасность в доме

Некоторая техника полностью безопасна

Часто во время грозы люди оставляют включенными электроприборы, однако не все знают, что некоторую технику обязательно надо выключать. Особенно это касается телевизоров с антеннами.

Об этом "Телеграфу" рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг.

По его словам, холодильник во время грозы можно не выключать, ведь он находится внутри дома, работает в стабильном режиме и от розетки.

"Что касается телевизора: желательно не включать из-за того, что телевизор принимает внешний сигнал. Чтобы принимать телеканалы, раньше ставили внешние антенны, они и сейчас встречаются. Именно эти антенны являются приподнятыми объектами и могут быть источником опасности, куда попадает молния", — говорит метеоролог.

Он добавляет, что телевизоры без внешних антенн тоже лучше не включать, если есть другие приемники сигнала. К ним относится и приставка Т2.

"Сам телевизор без антенны, без необходимости приема сигнала извне, можно включить. Если очень нужно, включите ноутбук, послушайте музыку или посмотрите хороший фильм. Ноутбук имеет автономную батарею, он не будет включен в сеть и не является активным источником. Работая от своей батареи, ноутбук не является активным источником энергии и не будет представлять такую ​​угрозу, как телевизор", — объясняет Шпиг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Киев накрыла сильная гроза. Ветер вырывал деревья с корнями и повалил некоторые конструкции.