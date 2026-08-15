Російську Самару атакували "Фламінго"? Під удар міг потрапити важливий завод (фото і відео)

Місцева влада підтвердила влучення

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У суботу, 15 серпня, у російському місті Самара пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа на території підприємства. Російська влада заявила про ракетний удар, а один з власників компанії FirePoint Денис Штілерман показав інтригуюче відео.

"Авіакор" потрапив під удар?

Про атаку повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Спочатку писали, що удару могло бути завдано по авіаційному заводу "Авіакор", який забезпечує російську авіацію запчастинами. Підприємство також залучено у модернізацію бомбардувальників.

Пожежу видно здалеку. Фото: Supernova+

На місці прильоту сильне задимлення. Фото: Supernova+

Пожежа розгоряється. Фото: Exilenova+

Ще один ракурс на займання. Фото: Supernova+

Цікаво, що раніше "Авіакор" серійно випускав українські літаки Ан-140, проте виробництво повністю зупинилося 2017 році. Причиною став розрив кооперації з українським ДП "Антонов" через російську агресію.

У лютому 2026 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Мін'юсту та стягнув у дохід держави майно "Авіакору". Йдеться про авіаційні запчастини до літаків Ан-140 вартістю близько 1,5 мільйона доларів.

Увага! Деякі відео можуть містити ненормативну лексику

Ціллю атаки могло бути інше підприємство

Однак пізніше з'явилася інформація, що удару, імовірно, зазнало розташоване неподалік підприємство "ЦСКБ-Прогрес". OSINT-аналітик ASTRA встановив, що внаслідок атаки стався вибух на промисловому майданчику. Цех, що горить, може належати заводу "Авіакор" або ракетно-космічному центру "Прогрес". Як показано на схемі, потужності двох підприємств примикають одне до одного.

Місце вибуху у Самарі. Фото: ASTRA

Державний науково-виробничий ракетно-космічний центр "ЦСКБ-Прогрес" — одне з провідних російських підприємств з розробки, виробництва та експлуатації ракет-носіїв середнього класу, а також автоматичних космічних апаратів для дистанційного зондування Землі та наукових цілей.

По заводу могла прилетіти ракета "Фламінго"

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев заявив про "ракетний удар по нашому промисловому підприємству". Моніторинги пишуть, що для атаки могли використати українські ракети "Фламінго".

У відповідь на допис моніторингового каналу про атаку в Самарі, головний конструктор та співвласник Fire Point (розробник і виробник "Фламінго") Денис Штілерман у соцмережі X показав відео запуску ракет, проте ніяких подробиць він не надав.

Ракета "Фламінго" — що про неї відомо

"Фламінго" або FP-5 — українська крилата далекобійна ракета, розроблена компанією Fire Point у співпраці з британською Milanion Group. Дальність "Фламінго" — 3000 кілометрів. При цьому вона може нести бойову частину вагою понад тонну (до 1150 кг). Максимальна швидкість: 950 км/год.

Технічні характеристики ракети "Фламінго"/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 12 серпня Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську – останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі. Реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи вразили позиції ППО, причали та інфраструктуру морського порту.