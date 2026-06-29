Вирвані дерева та затоплені дороги: на Київ обрушилася сильна злива з грозою (фото, відео)
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У столиці перебої зі світлом
У понеділок, 29 червня, у Києві та області розігралася негода. Шквальний вітер накоїв лиха, вирвавши дерева та стовпи. Вулиці затопила злива, також виникли перебої зі світлом.
Відповідні фото та відео зробили кореспонденти "Телеграфа".
Вдень повітря у місті прогрілося до +32 градусів, а ближче до вечора піднявся шквальний вітер. Почалася злива, що супроводжується грозою. Внаслідок цього температура різко впала до +25.
На кадрах можна побачити просто кінематографічні хмари з багатьма блискавками. Також через негоду у Києві вирвало дерева та стовпи, позносило шифер.
Лівнівка не встигає справлятися з великою кількістю води, внаслідок чого автомобілі майже пливуть вулицями.
У Броварах вулиці перетворилися на водойми без перебільшення.
Кореспонденти повідомляють, що через розгул стихії в столиці почалися перебої з електропостачанням.
За даними сайту Sinoptik, грозова злива у Києві не призведе до похолодання. Вже у вівторок, 20 червня, очікується ясна сонячна температура до +32 градусів. А після опадів, ще й буде парити.
Нагадаємо, якщо гроза застигла людину на вулиці, через вхідний дзвінок на телефон в нього може влучити блискавка. Щоб цього не сталося, краще взагалі вимкнути свій мобільний.
Особливо небезпечно перебувати під час грози біля водойми. Насамперед слід вийти з води, припинити риболовлю і спробувати знайти укриття. Це пов’язано з тим, що блискавка потрапляє до найвищої точки над поверхнею, що несе додаткову небезпеку для людей.