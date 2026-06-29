Вирвані дерева та затоплені дороги: на Київ обрушилася сильна злива з грозою (фото, відео)

У столиці перебої зі світлом

У понеділок, 29 червня, у Києві та області розігралася негода. Шквальний вітер накоїв лиха, вирвавши дерева та стовпи. Вулиці затопила злива, також виникли перебої зі світлом.

Відповідні фото та відео зробили кореспонденти "Телеграфа".

Вдень повітря у місті прогрілося до +32 градусів, а ближче до вечора піднявся шквальний вітер. Почалася злива, що супроводжується грозою. Внаслідок цього температура різко впала до +25.

На кадрах можна побачити просто кінематографічні хмари з багатьма блискавками. Також через негоду у Києві вирвало дерева та стовпи, позносило шифер.

Гроза в Києві 29 червня 2026 року. Фото: Ян Доброносов

У Києві перебої з електрикою через негоду. Фото: Ян Доброносов

Гроза в Києві 29 червня 2026 року. Фото: Ян Доброносов

Лівнівка не встигає справлятися з великою кількістю води, внаслідок чого автомобілі майже пливуть вулицями.

У Броварах вулиці перетворилися на водойми без перебільшення.

Кореспонденти повідомляють, що через розгул стихії в столиці почалися перебої з електропостачанням.

За даними сайту Sinoptik, грозова злива у Києві не призведе до похолодання. Вже у вівторок, 20 червня, очікується ясна сонячна температура до +32 градусів. А після опадів, ще й буде парити.

Погода в Києві 30 червня 2026. Фото: Скріншот

Нагадаємо, якщо гроза застигла людину на вулиці, через вхідний дзвінок на телефон в нього може влучити блискавка. Щоб цього не сталося, краще взагалі вимкнути свій мобільний.

Особливо небезпечно перебувати під час грози біля водойми. Насамперед слід вийти з води, припинити риболовлю і спробувати знайти укриття. Це пов’язано з тим, що блискавка потрапляє до найвищої точки над поверхнею, що несе додаткову небезпеку для людей.