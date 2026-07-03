Після "африканської" спеки: які сюрпризи готує погода у липні і чого варто побоюватися

Літо принесе небезпечні явища

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Після хвилі екстремальної спеки деякі області в Україні накрила негода — сильні зливи призвели до того, що низка вулиць та доріг буквально пішла під воду. Але чи є загроза таких явищ і для інших регіонів та чи може ще повернутися сильна спека цього літа?

Детально про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. За її словами, масштабних потопів не передбачається, а вже наступного тижня прийде комфортніша температура повітря.

Що відбувається з погодою 3 липня

У п’ятницю сильні зливи затопили трасу Рівно – Львів. На опублікованих у соціальних мережах кадрах видно, що рівень води на дорозі виходить за межі відбійників. Автомобілі змушені буквально "перепливати" затоплені ділянки.

Одночасно, негода накрила місто Вишгород у Київській області. Внаслідок сильних дощів низка вулиць іде під воду, в деяких місцях затопило вже по коліна.

Також сильні зливи накрили Одесу.

Куди грозовий фронт рухається далі і чи є загроза потопу

За словами Птухи, холодний атмосферний фронт, який зараз проходить територією України, поступово зміщується із заходу на схід. Саме він витісняє розпечене повітря за межі нашої країни, тому вже найближчими днями спека зміниться на більш комфортну температуру.

Активна фаза фронту — 3 і 4 липня. У ці дні у більшості областей України очікуються грози, місцями сильні дощі, град та шквали.

"Для Києва та центральних областей період найбільшої ймовірності інтенсивних опадів уже припадає на 3 липня, а далі зона активних дощів поступово зміщуватиметься у східні та південно-східні області. Водночас говорити про "справжній потоп" на великих територіях України було б некоректно. Літні грози мають досить локальний характер: навіть у межах одного міста в одному районі може випасти злива, а в іншому — лише невеликий дощ. Тому локальні підтоплення вулиць або окремих ділянок доріг можливі, але це не означає, що вся область чи місто виявляться під водою", — сказала співрозмовниця.

Наталія Птуха

Які регіони в максимальній зоні ризику через шквали, град і підняття рівня води

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, 3 липня найбільша ймовірність небезпечних явищ очікується у північних, більшості центральних, а також в Одеській та Миколаївській областях. Тут, як каже Птуха, прогнозуються грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, а у Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях — сильні дощі.

Прогноз на 3 липня. Скріншот: Укргідрометцентр

4 липня зона активної негоди зміститься далі на схід. Рясні дощі прогнозуються у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також у східних областях країни.

Прогноз на 4 липня. Скріншот: Укргідрометцентр

Протягом 3-5 липня на малих річках суббасейну Середнього Дніпра у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях очікується підвищення рівня води на 10-40 см без загрози негативних наслідків. Водночас у місцях проходження локальних інтенсивних злив можливе формування значного місцевого стоку, що може призводити до короткочасних підтоплень низинних ділянок, вулиць та доріг.

Прогноз на 5 липня. Скріншот: Укргідрометцентр

Чи повернеться аномальна спека під +40° у липні

Погода змінюється через те, що прийшло інше повітря. Після холодного фронту в Україну зайде прохолодніше та свіжіше повітря, тому вже наступного тижня стане помітно комфортнішим.

До 8 липня температура повітря в денний час переважно становитиме +21…+28°С, лише на південному сході місцями до +31°С. Згідно з прогнозами, до 13 липня не буде повернення екстремальної спеки.

"Водночас слід розуміти, що деталізовані прогнози з конкретними температурними показниками та розподілом опадів мають високу достовірність лише на 3-5 діб. Прогнози на 7-10 днів уже консультативні, а говорити зараз про конкретні температури наприкінці липня або тим більше про весь місяць — неможливо", — пояснює Птуха.

Водночас кліматологи вже багато років відзначають загальну тенденцію: в умовах зміни клімату хвилі спеки в Європі стають більш частими, тривалими та інтенсивними. Тому повторні періоди сильної спеки цього літа не можна виключати, проте сказати, коли саме вони настануть і яких досягнуть значень, неможливо.

Коли в Україні буде комфортна погода. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

До яких ще небезпечних погодних явищ українцям потрібно бути готовими до кінця літа

Крім сильних дощів, граду та шквалів, влітку можливі й інші небезпечні явища. Річ у тому, що після тривалих періодів спеки атмосфера накопичує значний запас енергії. Коли дуже тепле повітря приходить холодний фронт, гаряче повітря швидко піднімається. Через це утворюються великі грозові хмари, які можуть принести сильні зливи, поривчастий вітер та град.

"Також упродовж літа зберігаються ризики тривалих бездощових періодів, ґрунтової посухи та високої пожежної небезпеки, особливо під час антициклональної погоди, коли на нашу територію впливає поле високого атмосферного тиску", — каже співрозмовниця.

Вчені зазначають, що внаслідок зміни клімату зростає не лише ймовірність хвиль спеки, а й інтенсивність окремих небезпечних погодних явищ.

"Саме тому останніми роками ми все частіше спостерігаємо контрастну погоду, коли після кількох днів сильної спеки можуть виникати дуже інтенсивні грози з небезпечними проявами. Проте конкретні явища для другої половини літа поки що спрогнозувати неможливо — їх можна оцінювати лише в межах короткострокових прогнозів", — резюмувала Птуха.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик назвав дату, коли в Україні стане прохолодніше.