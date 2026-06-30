Горять авто та піднімається асфальт: як Україна переносить пекельну спеку понад +50 (фото, відео)

Природний "сюрприз" викликав ланцюжок наслідків

Після хвилі аномальної спеки, яка накрила європейські країни, високі температури дісталися українських міст. У деяких із них стовпчики термометрів перевалюють за 50 градусів на сонці.

Про це українці повідомляють у соціальних мережах. Водночас пабліки публікують відповідні фото та відео з різних міст.

Так, у Кривому Розі температура повітря на сонці піднялася до 53 градусів. В результаті спалахнуло припарковане на вулиці авто.

В Івано-Франківську фіксують +46 градусів на сонці. При цьому середня температура в Івано-Франківську в червні зазвичай коливається в межах від +13°C вночі до +23°C вдень.

У Запоріжжі також фіксують +46 градусів вранці.

Кияни також нарікають на сильну спеку. У мережі розповіли, що через високі температури на сонці, салон машини прогрівається до +67 градусів.

І майже +70°C зафіксовано на автомобілі у Могилів-Подільському.

На Вінниччині фіксують 68 градусів на поверхні авто. Фото: соцмережі

Тим часом на трасі М-07 Київ-Ковель-Ягодин через аномально високу температуру на сонці піднімається асфальт, створюючи "трамплін" на дорозі.

Через спеку температура в осередках горіння у Чорнобильській зоні подекуди сягає близько 50°C. Внаслідок цього відбуваються лісові пожежі.

Також у соцмережах з’являються ролики, як українці проводять експерименти із приготуванням яйця на сковороді, яка розжарилася на сонці.

Тяжкі дні спеки

Найінтенсивніша фаза, за прогнозом, припаде на кінець червня та початок липня. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"Отже, пік сильної спеки в період 29 червня — 1 липня, сухо і сонячно", — зазначає синоптик.

У цей час температура значно перевищить кліматичну норму.

"Середньодобова температура перевищить кліматичну на 6-7°. Вночі тропічні 22-24°, вдень 35-37°", — уточнює Постригань .

Синоптик пояснює, що повітряна маса з півночі Африки дійде до України вже зміненої, проте це не зменшить ризиків.

"В Україну розпечена повітряна маса з північних районів Африки надійде у трансформованому вигляді. Це означає, що вона втратить частину свого екстремального тепла, проте збереже головне — високий тепловий потенціал", — каже він.

Якою буде погода в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аномальна спека різко відступить від Запоріжжя. Стало відомо, коли температура може впасти на 10 градусів.