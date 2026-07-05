Путин поговорил с Трампом об Украине: какие звучали заявления
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 503
В России назвали беседу конструктивной
Российский глава Владимира Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трапом после его беседы с президентом Владимиром Зеленским. В ходе их диалога, в частности, они обсуждали войну в Украине.
Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что кремлевский глава также поздравлял Трампа с Днем независимости США и обсудил с ним еще ряд тем.
"Разговор, это уже четвертый в текущем году, был естественно не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня", — заявил он.
Так, Ушаков акцентировал, что в ходе телефонного разговора:
- Путин рассказал Трампу о якобы "реальной" ситуации на фронте и что якобы российские войска наступают по всем направлениям.
- Кремлевский глава акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования войны в Украине, но с учетом принципиальных российских подходов.
- Трамп якобы заявлял о необходимости скорейшего завершения войны в Украине "для реализации потенциала сотрудничества РФ и США в экономике".
- Американский президент подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений по Украине.
- Путин подтвердил Трампу приглашение посетить РФ.
- Главы России и США обсуждали участие Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля.
- Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер будут готовы снова приехать в Москву.
- Трамп и Путин договорились оставаться на связи и провести еще один разговор в ближайшее время.
- Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США.
- В разговоре они якобы особо подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.
Важно отметить, что в США никак не прокомментировали беседу и не раскрывали тем, о которых говорили Трамп и Путин.
Разговор Трампа с Зеленским
Вечером 4 июля Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о беседе с Дональдом Трампом по телефону.
"Поздравил Президента Трампа и всех американцев с Днем Независимости. Отлично поговорили по телефону. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от "джавелинов" и "петриотов" до политической поддержки, и очень ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение", — отметил он.
Лидеры обсуждали текущую ситуацию на фронте и допломатии. По словам Зеленского, видна реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. В итоге Трамп и Зеленский договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СМИ раскрыли неожиданную позицию Трампа по Путину.