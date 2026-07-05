Путин поговорил с Трампом об Украине: какие звучали заявления

В России назвали беседу конструктивной

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Российский глава Владимира Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трапом после его беседы с президентом Владимиром Зеленским. В ходе их диалога, в частности, они обсуждали войну в Украине.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что кремлевский глава также поздравлял Трампа с Днем независимости США и обсудил с ним еще ряд тем.

"Разговор, это уже четвертый в текущем году, был естественно не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня", — заявил он.

Дональд Трамп / Facebook

Так, Ушаков акцентировал, что в ходе телефонного разговора:

Путин рассказал Трампу о якобы "реальной" ситуации на фронте и что якобы российские войска наступают по всем направлениям.

Кремлевский глава акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования войны в Украине, но с учетом принципиальных российских подходов.

Трамп якобы заявлял о необходимости скорейшего завершения войны в Украине "для реализации потенциала сотрудничества РФ и США в экономике".

Американский президент подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений по Украине.

Путин подтвердил Трампу приглашение посетить РФ.

Главы России и США обсуждали участие Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер будут готовы снова приехать в Москву.

Трамп и Путин договорились оставаться на связи и провести еще один разговор в ближайшее время.

Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США.

В разговоре они якобы особо подчеркнули союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.

Важно отметить, что в США никак не прокомментировали беседу и не раскрывали тем, о которых говорили Трамп и Путин.

Разговор Трампа с Зеленским

Вечером 4 июля Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о беседе с Дональдом Трампом по телефону.

"Поздравил Президента Трампа и всех американцев с Днем Независимости. Отлично поговорили по телефону. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от "джавелинов" и "петриотов" до политической поддержки, и очень ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение", — отметил он.

Лидеры обсуждали текущую ситуацию на фронте и допломатии. По словам Зеленского, видна реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. В итоге Трамп и Зеленский договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СМИ раскрыли неожиданную позицию Трампа по Путину.