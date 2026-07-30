Ракета проти багатодітної родини: де знаходиться Радушне і що за трагедію там влаштувала Росія

До прибуття рятувальників місцеві розбирали руїни та гасили пожежу

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Росія вбила шістьох людей у селищі Радушне за 15 кілометрів від Кривого Рогу зранку 30 липня. Загинули троє дорослих та троє дітей.

В Новопільській сільській раді повідомили, що обірвалось життя багатодітної родини Воронових. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа розповів, що серед загиблих троє дітей — дівчинка 6 років, хлопці 11 та 17 років. Відомо, що зруйновані повністю два приватних будинки.

Регіональне ЗМІ "Свої" повідомило, що з-під завалів дістали вже шість тіл, загалом в приміщенні були батьки, семеро дітей та онук.

За руїнах - сімейний альбом/ Фото: Свої

Все, що залишилось від будинку в Радушному/ Дніпропетровська ОВА

Будинки після прильоту зайнялись, пожежу вже загасили рятувальники/ДСНС Дніпропетровщини

Перший міський повідомляє, що загиблих багатодітних батьків звали Артем та Олена. Артему було 47 років, Олені 41 рік. Вони буди в будинку з дітьми та півторарічним онуком. За попередніми даними журналістів, серед загиблих — Марк (за місяць мало бути 18 років), Домініка (16 років), Віоріка (14 років), Захарій (13 років), Азарій Ілай (11 років), Федеріка (9 років), Емілія (7 років), Артем (1,5 роки). Наразі пошуково-рятувальна операція триває, надія знайти когось живого під руїнами досі є.

Життя цілої родини обірвала російська ракета/ Фото: Перший Міський. Кривий Ріг

Ще один син родини Матвій про загибель рідних дізнався із місцевої телеграм-групи.

На місці ракетного удару Росії - дитячі речі, фото/ Перший Міський. Кривий Ріг

Ще вісім людей поранені. 84-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Місцеві кажуть — її будинок напроти того, де загинула багатодітна родина. В лікарні також 49-річна жінка та два хлопчики 6 та 15 років. Вони у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

Постраждалих хлопців з-під завалів викопували сусіди, поки не прибули рятувальники. Місцева мешканка розповідає, що це — сусідній будинок від того, де мешкала багатодітна родина. "Ми підбігли, почали розгрібати завали. Розкидали кришу, дістали старшого. Менший був ще нижче під ліжком. Поки діставали, загорілася хата. Усі сусіди почали з відрами гасити будинок. Полум’я було високе, ще й газ. Поки приїхали усі служби ми змогли розкопати двох дітей", — розповіла вона.

Постраждали також чимало будинків довкола. В одному з них дивом вціліли мама, бабуся та троє дітей, наймолодшому з яких рік.

Зауважимо, до Кривого Рогу напряму від Радушного — 12 кілометрів, дорогами близько 15. Це селище в якому здебільшого житлові будинки, є магазини та залізнична станція. На початок 2022 року тут жило понад 3,7 тисячі людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві загинула одна людина та дві постраждали. Внаслідок обстрілу згорів ринок біля метро "Почайна".