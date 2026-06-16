Зливи в Україні все частіше нагадують тропічні: чому так насправді

Казати про "тропізацію" клімату немає причин

В Україні за кілька годин часом випадає місячна норма опадів, такі дощі українці називають "тропічними". Однак насправді ці опади не тропічного походження, вони формуються на нашій території через різку дестабілізацію та жорсткість атмосферних процесів.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова. За її словами, зараз атмосферні процеси стали більш жорсткими, а атмосферна циркуляція — більш екстремальною.

"І вона дає ці опади. І до того ж вона нестійка. А якщо вона нестійка, то що з нею відбувається? Тобто опади, і опади дуже сильні, потім десь тиждень сухо, нічого немає. Потім знову сильні опади. Це наша дійсність", — пояснила метеоролог.

Вазіра Мартазінова. Фото: "Укрінформ"

Земля увійшла до жорсткої кліматичної фази

Вазіра Мартазінова розповіла, що атмосферна циркуляція Північної півкулі має чіткі періоди зрушення тривалістю 50-60 років. З 2005 року наша планета перейшла в нову, "західну" фазу, що відрізняється особливою жорсткістю і все більше нарощуватиме погодні крайнощі.

Злива затопила Київ 12 червня

"Її аналоги з середини минулого століття підтверджують дуже активні процеси. І тому в найближчі десятиліття ми все більше і більше випробовуватимемо ці екстремальні погодні процеси за температурою та за опадами", — попередила метеоролог.

Як розповідав "Телеграф", 12 червня Київ накрила сильна злива з градом та буревієм. Стихія наробила чимало лиха.