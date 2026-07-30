Куди дінуться гроші Нацкешбеку після повернення державі: з'явився цікавий документ

Механізм повернення коштів був передбачений із запуску програми

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Гроші з карток програми "Національного кешбеку" повернуться до державного бюджету після 31 липня. Проте наразі рішення, куди вони будуть скеровані, ще немає.

Як повідомили у відповіді на запит "Телеграфу" в Акціонерному товаристві "Агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні", механізм повернення невикористаних коштів був передбачений від початку програми.

Що ж до того, де саме повернуті державі кошти будуть використані надалі, окремого рішення не ухвалювалось. "Подальший розподіл бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства та рішень Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України", — йдеться у відповіді на запит.

Рішення про те, куди секрують кошти, немає/ Скриншот відповіді на запит "Телеграфа"

Зауважимо, програму не згортають. Вона продовжує існувати, проте кошти за травень-червень будуть виплачені у наступний період. Загалом до програми "Національного кешбеку" приєдналися понад 10 мільйонів українців, проте активних учасників було вдвоє менше — понад 5 мільйонів. Якщо вирахувати за кількістю населення — міг отримати додатковий прибуток у вигляді повернення коштів з покупок українських товарів кожен третій українець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лідером серед напрямків витрат коштів Національного кешбеку стали комунальні послуги. На другому місці — товари українського виробництва.