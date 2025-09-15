З’явився зовсім недавно: під Києвом упіймали рибу-загарбника з Америки (фото)

Риба вважається шкідником і цінності для рибалок не становить

В українські водоймища проникають риби з далеких країн. Наприклад, сонячного окуня нещодавно спіймали в Івано-Франківській області, а тепер його виявили й у Києві.

Фото підтвердження надав читач "Телеграфу". Зазначається, що рибу спіймали у каналі Київського водосховища у районі Лебедівки, що на північ від столиці.

Іхтіолог Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь підтвердила "Телеграфу", що на знімку саме сонячний окунь і наголосила, що для України він є чужинцем.

Це інвазивний чужорідний вид із Північної Америки. В Україні зустрічається з 19 століття, але так далеко на півночі – це вже буквально початок 21 століття Юлія Куцоконь

Сонячний окунь у Києві

Як відомо, сонячний окунь (Lepomis gibbosus) через яскраве забарвлення залишається дуже популярним в акваріумній справі ще з першої половини 19 століття. Задля цього його й уперше і завезли до Європи. У 1877 році його спеціально запустити у водойми Франції як об’єкт спортивної риболовлі, що відкрило йому шлях до колонізації континенту. Наразі він зустрічається майже по всій західній та південній Європі, а також поступово освоюється в Україні.

Зазвичай не перевищує 10 сантиметрів завдовжки, але деякі особини можуть вирости і до 30 сантиметрів. Промислової цінності не становить і завдає шкоди рибному господарству, під’їдаючи молодняк цінніших риб чи складаючи їм конкуренцію у боротьбі їжу.

Нагадаємо, раніше Куцоконь розповідала, які ще інвазійні види риб трапляються на території України та звідки вони до нас потрапили.