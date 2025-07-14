В Україні водиться риба, що пожирає місцеві види. Іхтіолог розповіла про хижака-окупанта

Сонячний окунь має "суперздатність"

Сонячний окунь потрапив на вудку рибалки в одному зі ставків Києва. Це хижак, який активно поїдає ікру, личинок та мальків багатьох цінних видів риб — щуки, судака, йоржа, окуня. Через агресивну поведінку і швидке розмноження сонячний окунь може загрожувати місцевим видам риб. Його нерідко відносять до інвазійних (сміттєвих) видів, які витісняють аборигенних риб.

Що це означає, "Телеграфу" розповіла іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь. За її словами, "сміттєвою рибою" сонячного окуня називають через те, що цей хижак швидко розмножується, поїдає ікру інших риб та може шкодити рибному господарству.

"У цих видів (інвазійних, — ред.) ще є така особливість, що вони всі мають порційний нерест, невибагливі до умов, можуть витримувати широкий діапазон температури, особливо це стосується ротаня-головешки", — пояснила фахівчиня.

Вона додала, що в північній частині України до того, як зими стали теплішими, сонячний окунь не дуже розповсюджувався. Хоча в певних регіонах він є, мабуть, з кінця XIX століття. Сонячного окуня також тримають у акваріумах, адже він має яскравий вигляд.

Сонячний окунь яскравий та гарний

Риби сміттєвих видів здатні витримувати важкі для інших риб умови. Вони не такі вибагливі до вмісту кисню у воді, до її температури тощо.

"Хоча сонячний окунь, мабуть, більш теплолюбний, ніж ротань-головешка, наприклад", — додала Юлія Куцоконь.

Для довідки: Ротань-головешка або головешка амурська — прісноводна риба, що відрізняється великою витривалістю. Вона може жити у водоймах, які промерзають наскрізь або повністю пересихають, у воді з малим вмістом кисню або навіть у болоті. При несприятливих умовах головешка занурюється у мул. Це — ненажерливий хижак, що атакує будь-яку здобич, меншу за нього. Харчується також ікрою риб та органічними рештками. Тривалість життя цієї риби у водоймах Європи становить 8-10 років.

Ротань-головешка схожий на бичка

В Києві впіймали сонячного окуня — що відомо

На звичайну поплавкову вудку з опаришем, за 10 метрів від берега, рибалка спіймав сонячного окуня у ставку спортивно-розважального комплекса "X-Park", розташованому в парку Муромець у Києві. Цей вид не є корінним мешканцем нашої фауни. Він вже давно відомий рибалкам пониззя Дунаю та Закарпаття. Однак, останніми роками активно поширився іншими регіонами України, є в багатьох ставках і озерах Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні буквально зникає прісноводна риба – золотий карась. У багатьох річках його вже немає, хоча раніше цей вид вважався у нашій країні масовим.