Прожорливый хищник поселился в водоемах Киева: можно ли его есть и что делать рыбакам

Несмотря на яркую окраску, эта рыба — вредитель

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В Киеве рыбаки в местных водоемах все чаще встречают зайду из Северной Америки — солнечного окуня. Он может вытеснять другие, местные виды рыб, а сам – сложная добыча для охоты.

"Телеграф" рассказывал, что первых солнечных окуней обнаруживали в водах Украины еще в 19 веке, однако так далеко на север он забрался за последние 20 лет. Считается, что в Европу его привезли аквариумисты, однако в наших водах он стал вредителем.

Научная сотрудница Галицкого национального природного парка Александра Бучко объясняет, солнечный окунь лакомится икрой и мальками других видов рыб. Аппетит у него чрезмерный, а половой зрелости достигает уже на второй год — такая конкуренция неестественна для украинских рыб, так что количество местных хищников уменьшается.

Солнечный окунь/ Источник: Госрыбагентство

Способствует этому и особенность самого солнечного окуня, рассказала "Телеграфу" ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь.

"Солнечный окунь очень непростая добыча для наших хищных рыб. Даже когда он маленький, он уже высокотел и имеет колючий спинной пловец. Особенно первые лучи спинного плавника — очень колючие как у всех окунеобразных рыб", — пояснила эксперт.

Киевские рыбаки говорят, что солнечный окунь ловился и на мормышку, и на удочку с червем — в общем, на все виды животных насадок. Несмотря на то, что эту рыбу называют "мусорной" — ее мясо съедобное.

Рыбы мусорных (инвазионных) видов обладают высокой способностью приспосабливаться к неблагоприятным условиям — могут выживать в водоемах с более низким уровнем кислорода, значительными колебаниями температуры и т.д.

У этих видов (инвазивных — ред.) еще есть такая особенность, что они все имеют порционный нерест, неприхотливые к условиям, могут выдерживать широкий диапазон температуры Юлия Куцоконь, ихтиологиня Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины

Что известно о солнечном окуне

Солнечный окунь – основные данные/ Инфографика "Телеграф", созданная с помощью ИИ

Другие названия этой рыбы — царек или солнечная пиранья за его прожорливость. Живёт он в пресной воде, это хищник, активно защищающий свои гнезда. Особенность окуня – яркая окраска. Спина зелено-оливковая, покрыта голубовато-зелеными узорами и сочными оранжевыми пятнами. Черное пятно на жаберной крышке у самцов имеет красную кайму, у самок — оранжевую. Максимальная длина рыбы — до 40 см, однако в Украине в большинстве своем вырастает 10-20 см. В неволе может прожить до 12 лет.

Солнечный окунь вполне пригоден для употребления. Мясо белое, очень нежное, лишено специфического "болотного" или резкого рыбного запаха, однако рыба костлявая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине массово распространился другой инвазивный вид — амурский чебачок. Это один из тех видов, которых ихтиологи рекомендуют не выпускать обратно в водоем, а лучше передавать на изучение ученым.