Виживає всюди: маленька рибка з Далекого Сходу захопила водойми України

Раніше таку рибу в Україні було майже нереально зустріти, та тепер все змінилось

В українських водоймах масово розповсюдилася риба, яка ставить під загрозу існування багатьох річкових мешканців і завдає величезної шкоди рибним господарствам.

Зокрема, йдеться про чебачка амурського, природним ареалом якого є Японія, частина Азії та Китаю. Про це "Телеграфу" розповіла Юлія Куцоконь, іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

Основною причиною розповсюдження непритаманних Україні видів риб є глобальне потепління. "Він має певні обмеження температурні, тому на півночі України чебачка неможливо було зустріти раніше, але тепер Україна фактично ним завойована. Всюди, де проводились заходи з розведення далекосхідних риб, він потрапив як додатковий "подарунок", — зазначає Юлія Куцоконь.

Чебачок амурський — шкідлива для українських водойм риба, бо він "об’їдає всіх", може завдати серйозної шкоди навіть великим рибинам, обгризаючи плавці, хвости та інші частини. "Може їсти ікру, і мальків, і це велика проблема для рибних господарств, бо він дуже активно поїдає корм і дуже швидко розмножується", — пояснює іхтіологиня і додає, що з чебачком амурським борються як тільки можуть, але це не дає результатів.

"Бо чим же ж ти виправиш тих інвазивних вселенців, якщо вони толерантні до всього практично? Значно толерантніші, ніж наші аборигенні види, або цінні промислові, які хочуть розводити", — пояснює Юлія Куцоконь.

На питання, чи дійсно у чебачка немає природних ворогів (таку інформацію можна зустріти в інтернеті) іхтіологиня заперечила: "Навпаки вважається, що щука та окунь можуть його теж їсти. Крім того, у природних водоймах, де багато інших видів, присутня течія, чебачок буде в менших кількостях"

Чебачок амурський

Довідка. Чебачок амурський (Pseudorasbora parva) — це невелика прісноводна риба родини коропових (цікавий нюанс: у нас ці риби мають різні назви — амур, товстолобик тощо, тоді як в англійській мові вони всі називаються "carp"), яка природно поширена у басейнах річок Амур (протікає кордоном Росії та Китаю), Янцзи та інших водоймах Далекого Сходу. Розмір дорослої особини зазвичай не перевищує 8-10 сантиметрів, а тіло має стиснуту з боків форму зі сріблястим забарвленням. Ця риба стала відомою як один з найбільш агресивних інвазивних видів у Європі, куди потрапила випадково разом з посадковим матеріалом далекосхідних коропових у 1960-х роках.

Чебачок амурський надзвичайно швидко розмножується і пристосовується до різних умов середовища, що дозволяє йому витісняти місцеві види риб. Живиться планктоном, дрібними безхребетними та ікрою інших риб. В Україні цей вид також зустрічається у деяких річках і ставках, де продовжує поширюватися, створюючи проблеми для збереження біорізноманіття риб.

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