"Дайте зараз — повернемо новими": чи може Україна позичати ракети Patriot у союзників

Тимчасова передача озброєння може стати найшвидшим рішенням

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Україна може отримати додаткові ракети для систем Patriot від своїх союзників за схемою тимчасової позики. Однак у цьому випадку є низка нюансів.

Таку думку у коментарі " Телеграфу " висловив відомий авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, Україна вже готується до отримання сучасних ракет PAC-3 MSE. Поставки мають розпочатися з 2027 року.

Цей крок дає Україні можливість запропонувати партнерам таку схему: дати нашій країні ракети з існуючих запасів уже зараз, а після початку поставок Україна зможе повернути аналогічну кількість нових.

"Зараз у Європі за різними підрахунками на комплексах Patriot є різного виду ракети. Від 400 до 800. Є припущення, що ракет ПАК-3 МСІ, які здатні збивати балістику більш-менш упевнено, близько 100. І є ПАК-2 ракета, яка з 2000 року виготовляється. І можливість збиття балістики нижче, ніж у ракети PAC-3 MSE. У PAC-3 MSE є перехідність до 80%. А у ПАК-3, якщо не помиляюся, десь 60", — сказав Криволап.

Костянтин Криволап / Facebook

Більш ранні PAC-3 здатні перехоплювати балістичні цілі, проте ймовірність ураження у них нижча, ніж у PAC-3 MSE. Якщо для PAC-3 часто потрібно запуск двох ракет по одній цілі, то PAC-3 MSE в більшості випадків забезпечує перехоплення однією ракетою.

"Так ось, припустимо, що в Європі є 100 ракет за актуальністю, більше немає. І що таке для нас 100 ракет? 100 ракет — це в кращому разі — 100 збитих "Іскандерів". Цього вистачить буквально на декілька місяців", — пояснив співрозмовник.

Ракета PAC-3 MSE. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Криволап нагадав, що раніше український президент Володимир Зеленський вже порушував це питання у розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, щоб Німеччина надала Україні необхідні ракети зараз, а Україна у майбутньому компенсувала їх власними перехоплювачами. Багато хто тоді сприйняв це як пропозицію повернути Німеччині інші засоби перехоплення — наприклад, дрони-перехоплювачі. Але насправді ж мова могла йти саме про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної та протиракетної оборони.

При цьому, на думку Криволапа, довгострокове вирішення проблеми полягає не лише у нарощуванні запасів ракет ППО, а й у скороченні можливостей Росії виробляти балістичні ракети. Україна регулярно б’є на підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ, які пов’язані з випуском ракет "Іскандер".

Що відомо про ракету "Іскандер"

Надалі, як припускає експерт, удари можуть бути зосереджені і на підприємствах у Пермі, де виробляється значна частина компонентів для ракетного комплексу.

Також співрозмовник наголошує на успіхах української розвідки та роботі ударних дронів. Наприклад, під час однієї з останніх атак по Києву українським операторам вдалося виявити в Брянській області пускову установку комплексу "Іскандер" ще до запуску ракет.

Таким чином, розвиток власного виробництва сучасних ракет-перехоплювачів та знищення російських носіїв балістичних ракет ще до пуску мають стати основою української стратегії протидії ракетним атакам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україна зможе випустити свою першу ракету Patriot.